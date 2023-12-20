Провернули аферу: как россияне получили вместо смартфонов мыло
Десятки россиян получили от маркетплейса мыло вместо смартфонов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Katzer;5-tv.ru
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Столичная прокуратура ищет тех, кто похитил и подменил заказы.
Мыло и отвертки вместо смартфонов получили десятки клиентов крупного маркетплейса. Столичная прокуратура ищет тех, кто похитил и подменил заказы.
Она также требует их наказать. Кто и как смог провернуть аферу, разбиралась корреспондент «Известий» Анастасия Авсюк.
Ранее 5-tv.ru писал, что количество людей, зарегистрированных на маркетплейсах как продавцы, постоянно растет. С одной стороны это расширяет выбор, а с другой — повышает риски столкнуться с недобросовестными маркетологами.
И, хотя процесс покупки при обилии видео и фото становится максимально прозрачен, покупатели то и дело остаются разочарованы результатом. Онлайн-площадка — это живой организм, где как и на обычном рынке большое количество продавцов предлагают свой товар.
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