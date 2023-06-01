Карта, фотки, два клика: как россиян чаще всего обманывают на маркетплейсах

Невнимательный покупатель может осознать лишь в пункте выдачи, а то спустя неделю после покупки, что потратил деньги впустую. Существует несколько вариантов, как онлайн отличить подделку от оригинала.

Количество людей, зарегистрированных на маркетплейсах как продавцы, постоянно растет. С одной стороны это расширяет выбор, а с другой — повышает риски столкнуться с недобросовестными маркетологами. И хотя процесс покупки при обилии видео и фото становится максимально прозрачен, покупатели то и дело остаются разочарованы результатом.

Как не стать жертвой мошенников в погоне за выгодным приобретением, эксклюзивно Пятому каналу рассказала эксперт по продажам и личному бренду Юлия Корчагина-Озджан.

Как обманывают на маркетплейсах

Онлайн-площадка — это живой организм, где как и на обычном рынке большое количество продавцов предлагают свой товар. Одним важно хорошее расположение постоянных покупателей, а другие ставят целью только сбыть продукцию.

Поэтому встретить на просторах маркетплейса можно как качественную продукцию, так и откровенную подделку. По словам эксперта, чаще всего интернет-покупатели сталкиваются со следующими проблемами:

Скрытый контрафакт. Информация в описании товара, особенно такие пункты как страна-производитель и состав, могут не соответствовать действительности.

«За последний год количество подделок на маркетплейсах выросло примерно на 38 — 42%. Всегда соотносите цену товара с его статусом. Если вы нашли сумочку из натуральной кожи, которая неожиданно стоит в два раза дешевле, чем везде, то это не везение, а подделка», — сказала Корчагина-Озджан.

Психологическое воздействие. Яркое объявление о внезапной распродаже всего на 24 часа обязательно заставит пользователя присмотреться к товарам со скидкой. Однако не стоит воспринимать все всерьез. Сейлы устраиваются регулярно, так что лучше взять себя в руки и отказаться от желания впопыхах складывать вещи в корзину.

«Распродажа — это реальное снижение цены для привлечения клиента. Сейлы могут инициировать как сами онлайн-площадки, так и продавцы. Весь маркетинг в принципе рассчитан на эмоциональные покупки, чтобы человек пришел и купил не глядя. Так что дайте себе время на обдумывание, никогда не берите первое попавшееся», — объяснила специалист.

Некачественная логистика. Даже если к самому товару претензий нет, удовольствие от покупки могут испортить проблемы с доставкой. Заветная коробка может опоздать по срокам, прийти в помятом или потрепанном виде, оказаться вскрытой или даже пустой.

«Смотрите на обратную связь по доставке, качеству товара. Почитайте отзывы про упаковку. Если вы этого не сделаете, можете потерять деньги, а продавец не захочет делать возврат», — предупредила она.

Как вычислить обман в онлайн-магазине

Главное правило при онлайн-шоппинге, это не торопиться. Нужно дать себе время сравнить несколько вариантов и только потом принять взвешенное решение. Специалист дала несколько советов, которые помогут избежать разочарования и не попасть в ловушку продавцов.

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Проверить несколько маркетплейсов. Порой один и тот же товар конкретного бренда продается с разницей в несколько сотен рублей. Дело может быть в распродаже на одной из площадок или ценообразовании за счет более выгодных условий поставок.

«Присматривайтесь. изучайте рынок. Не торопитесь. Всегда проверяйте один и тот же товар на разных площадках», — перечислила она.

Читать название компаний. Зачастую хитрые предприниматели выбирают максимальное схожее с известным брендом название компании. Отличие может быть всего в одной букве или точке. Невнимательный покупатель попросту не заметит разницы и будет уверен, что приобрел оригинальный товар из официального магазина с хорошей скидкой.

Знать реальную цену. Каждый понимает, что качественная обувь из натуральной кожи задешево не продается. Поэтому не нужно верить, что магазин практически задаром отдает хорошие ботинки. Скорее всего, дело в недостоверной информации в описании, и на самом деле предприниматель торгует эко-кожей. То же самое относится к одинаковым лотам в разных компаниях — одни и те же наушники не могут особо различаться по цене.

«Разница в стоимости в условные 3-5 тысяч рублей возможна за счет разной логистики. А вот если цена отличается в 10 раз, тогда это точно контрафакт», — подтвердила специалист.

Заглянуть в соцсети. Любой уважающий себя бренд обязательно ведет страницу в соцсети или даже нескольких. Крупные игроки даже заводят собственные сайты с возможностью онлайн-покупки напрямую.

«Всегда смотрите, у кого вы покупаете, особенно если вещь большая, важная и дорогостоящая. Если компания параллельно торгует косметикой, пылесосами и чем-то еще, скорее всего, перед вами перекупщик. Он просто хочет заработать, и ему все равно, что продавать. Так что уровень его ответственности намного ниже, чем у компании-производителя», — пояснила она.

Сравнивать фотографии. Даже если в карточке товара лежит целая галерея качественных фотографий, дающих исчерпывающее представление о продукте, крайне важно все равно изучить фото в отзывах. Цвет, форма, размер и другие детали должны совпадать. Если покупатели жалуются на несовпадение, стоит поискать другие варианты.

Завести отдельную карту. Как бы ни был высок соблазн ради собственного комфорта прикрепить данные карты в личном кабинете, лучше этого не делать. Оптимальный вариант — открыть отдельную карту только для онлайн-покупок, куда будут дозировано поступать денежные средства. Даже если ей воспользуются мошенники, финансовые потери окажутся минимальными.

«Помимо всего прочего, никогда не оставляйте свои данные. Если будет утечка базы, цифры утекут, аккаунт украдут, и прощайте ваши деньги», — предупредила Корчагина-Озджан.

Изучать отзывы. Обратная связь от других пользователей — хороший индикатор качества продукции. Если, например, упаковка косметического средства оказалась вскрыта, а на баночке значился истекший срок годности, возмущенный покупатель не преминет об этом сообщить, а значит, убережет других людей от заказа.