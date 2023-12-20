«Новогодний подарок»: экс-звезда «Дома-2» Устиненко объявила о третьей беременности

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 38 0

Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко станет мамой в третий раз

«Новогодний подарок»: экс-звезда «Дома-2» Устиненко объявила о третьей беременности

Фото: Instagram* / aliana1001

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Блогер родила второго ребенка в апреле 2023-го.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко поделилась в своем блоге видео, в котором показала, что беременна. Она назвала грядущее пополнение «новогодним подарком».

«До сих пор не можем поверить. Мы счастливы. Скажу сразу, мы не планировали. Для нас это тоже большая неожиданность. Но мы, конечно, рады. Значит, судьба такая, так и должно было произойти», — такими словами сопроводила кадры мать двоих детей.

Устиненко родила второго ребенка от музыканта Максима Меченкова минувшей весной. Малышку назвали Микаэллой, однако имя массово раскритиковали поклонники Устиновой. Некоторые попросили интернет-знаменитость подумать над тем, чтобы выбрать другое имя. В ответ на критику она сообщила, что дала дочери армянское имя, так как является армянкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алиана Устиненко сообщила о тревожных симптомах.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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