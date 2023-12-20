«Надоели»: Захарова назвала голословными обвинения Санду в адрес России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36 0

Захарова: голословные обвинения Санду в адрес России уже надоели

«Надоели»: Захарова назвала голословными обвинения Санду в адрес России

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Bahmut

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Президент Молдавии заявила, что Москва якобы планирует дестабилизировать ситуацию в стране грядущей весной.

Обвинения в адрес России, которые регулярно доносятся от молдавского руководства, являются голословными. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова президента Молдавии Майи Санду о якобы планах РФ дестабилизировать ситуацию в республике весной.

«Надоели, честно говоря, эти голословные обвинения», — прокомментировала дипломат в рамках брифинга.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что власти Молдавии таким образом пытаются переложить на Москву ответственность за невыполненные перед своим народом обещания, данные во время предвыборной кампании.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова объяснила, почему президент Украины Владимир Зеленский, ранее выступавший за двуязычие, «забыл» русский язык.

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