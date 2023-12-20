«Национализм затмил все»: Захарова объяснила, почему Зеленский «забыл» русский язык

Во время выборов он поддерживал двуязычие Украины, но что-то пошло не так.

Президент Украины Владимир Зеленский «забыл» русский язык, чтобы быть на одной волне с украинскими националистами. Так объяснила его поведение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что во время своей предвыборной кампании Зеленский активно поддерживал русский язык, называл себя его носителем и выступал за двуязычие в стране. Однако во время недавней пресс-конференцции, когда журналист Anadolu задал украинскому лидеру вопрос на русском языке, тому потребовалась помощь переводчика. Зеленский отметил, что «жизнь изменилась» и дал свой ответ на украинском.

«Это рассчитано на людей, у которых национализм вытеснил все остальное — нравственность, мораль, даже прагматику. <…> Есть такое понятие — затмить глаза. Все затмило. Национализм затмил все», — прокомментировала Захарова в эфире радио Sputnik.

Представитель МИД РФ отметила, что украинскому населению десятилетиями навязывали идеи национализма, а сейчас Зеленский своим поведением показывает националистам, что он «дерусифицировался».

Захарова также заявила, что Зеленскому в 2019 году удалось одержать победу на выборах только из-за того, что он обещал сблизить два народа, обещал поддерживать жителей русскоязычных регионов. Люди шли голосовать за него по этой причине, а не из-за его экстраординарных политических способностей.

«Дерусификация» на Украине, как этот процесс назвал глава МИД РФ Сергей Лавров, началась в 2015 году после произошедшего годом ранее государственного переворота. В стране был принял закон о декоммунизации, и киевский режим начал демонтировать памятники, которые отсылают к советской истории. Изменялись также многие географические названия, напоминающие о русских и России.

В 2019 году Верховная Рада приняла закон, который закрепил за украинским языком статус государственного. С тех пор население обязано использовать его во всех сферах жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве назвали красной линией вопрос использования русского языка.