«Национализм затмил все»: Захарова объяснила, почему Зеленский «забыл» русский язык

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34 0

Захарова: Зеленский забыл русский язык, хотя на выборах поддерживал двуязычие

«Национализм затмил все»: Захарова объяснила, почему Зеленский «забыл» русский язык

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Во время выборов он поддерживал двуязычие Украины, но что-то пошло не так.

Президент Украины Владимир Зеленский «забыл» русский язык, чтобы быть на одной волне с украинскими националистами. Так объяснила его поведение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что во время своей предвыборной кампании Зеленский активно поддерживал русский язык, называл себя его носителем и выступал за двуязычие в стране. Однако во время недавней пресс-конференцции, когда журналист Anadolu задал украинскому лидеру вопрос на русском языке, тому потребовалась помощь переводчика. Зеленский отметил, что «жизнь изменилась» и дал свой ответ на украинском.

«Это рассчитано на людей, у которых национализм вытеснил все остальное — нравственность, мораль, даже прагматику. <…> Есть такое понятие — затмить глаза. Все затмило. Национализм затмил все», — прокомментировала Захарова в эфире радио Sputnik.

Представитель МИД РФ отметила, что украинскому населению десятилетиями навязывали идеи национализма, а сейчас Зеленский своим поведением показывает националистам, что он «дерусифицировался».

Захарова также заявила, что Зеленскому в 2019 году удалось одержать победу на выборах только из-за того, что он обещал сблизить два народа, обещал поддерживать жителей русскоязычных регионов. Люди шли голосовать за него по этой причине, а не из-за его экстраординарных политических способностей.

«Дерусификация» на Украине, как этот процесс назвал глава МИД РФ Сергей Лавров, началась в 2015 году после произошедшего годом ранее государственного переворота. В стране был принял закон о декоммунизации, и киевский режим начал демонтировать памятники, которые отсылают к советской истории. Изменялись также многие географические названия, напоминающие о русских и России.

В 2019 году Верховная Рада приняла закон, который закрепил за украинским языком статус государственного. С тех пор население обязано использовать его во всех сферах жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве назвали красной линией вопрос использования русского языка.

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.09
-0.33 98.58
-0.18
Безошибочное попадание: что подарить на Новый год по знаку зодиака

Последние новости

13:08
Газета The Washington Post удалила рубрику о конфликте на Украине с главной страницы
13:00
«Нет базиса»: в Кремле согласились с Зеленским по поводу мирных переговоров
12:51
Израиль объявил о взятии города Джебалия под контроль ЦАХАЛ
12:45
Праздник к нам приходит? Как вернуть себе радость в преддверии Нового года
12:38
«Национализм затмил все»: Захарова объяснила, почему Зеленский «забыл» русский язык
12:30
Поиск точек роста: как прошла встреча Михаила Мишустина и Си Цзиньпина

Сейчас читают

«Рядом никого не нашлось»: экс-звезда «Дома-2» Солнцев о смерти стилиста Смирнова
Неожиданные обстоятельства: мать Красилова может лишиться его наследства
Митя Фомин восхищается Газмановым: «Возможность прикоснуться к живой легенде»
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса