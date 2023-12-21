Чехия назвала Россию «потенциальным военным противником»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 25 0

Чехия назвала Россию потенциальным военным противником

Чехия назвала Россию «потенциальным военным противником»

Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС

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Минобороны страны представили новую концепцию развития армии, в которой обозначили РФ «прямой угрозой безопасности».

Чехия считает Россию «прямой угрозой безопасности» и «потенциальным военным противником». Такое заявление сделал начальник генштаба ВС страны Карл Ржехка во вступительном слове к новой концепции развития армии.

«Прямой угрозой нашей безопасности и нашим потенциальным военным противником является Россия… В наших целях избежать войны и минимизировать возможность, что в Европу вернется массовое насилие», — цитирует Ржехку РИА Новости.

Кроме того, в новой концепции отмечается, что ВС Чехии не хватает персонала и боеприпасов, а также возможностей для ремонта техники и размещения контингента союзников на своей территории.

Таких последствий не ожидали: США признались в причастности к госперевороту на Украине в 2014 году

Прежде глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может быть «испорчен» в случае победы России на Украине и продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Чехии откровенно высказался о будущем конфликта на Украине.

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Чехия назвала Россию «потенциальным военным противником»

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