Чехия назвала Россию «потенциальным военным противником»

Минобороны страны представили новую концепцию развития армии, в которой обозначили РФ «прямой угрозой безопасности».

Чехия считает Россию «прямой угрозой безопасности» и «потенциальным военным противником». Такое заявление сделал начальник генштаба ВС страны Карл Ржехка во вступительном слове к новой концепции развития армии.

«Прямой угрозой нашей безопасности и нашим потенциальным военным противником является Россия… В наших целях избежать войны и минимизировать возможность, что в Европу вернется массовое насилие», — цитирует Ржехку РИА Новости.

Кроме того, в новой концепции отмечается, что ВС Чехии не хватает персонала и боеприпасов, а также возможностей для ремонта техники и размещения контингента союзников на своей территории.

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Прежде глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может быть «испорчен» в случае победы России на Украине и продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Чехии откровенно высказался о будущем конфликта на Украине.