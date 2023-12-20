«Европа в опасности»: Боррель оценил будущее ЕС после победы России на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33 0

Боррель: ЕС будет испорчен из-за победы России и продолжения конфликта в Газе

«Европа в опасности»: Боррель оценил будущее ЕС после победы России на Украине

Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Обострение палестино-израильского конфликта

Глава европейской дипломатии бьет тревогу.

Евросоюз (ЕС) может быть «испорчен» в случае победы России на Украине и продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом предостерег глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем аккаунте в социальной сети X.

«Европа в опасности <…> Европейский проект может быть безвозвратно испорчен», — написал он.

Боррель призвал не дать российской стороне одержать победу на украинском театре боевых действий, а также исключить дальнейшую эскалацию палестино-израильского конфликта. Лишь избежав этого, считает он, у ЕС есть будущее.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

В начале октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что газета The Washington Post удалила рубрику о конфликте на Украине с главной страницы.

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