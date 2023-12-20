«Европа в опасности»: Боррель оценил будущее ЕС после победы России на Украине

Боррель: ЕС будет испорчен из-за победы России и продолжения конфликта в Газе
Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA / ТАСС
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Глава европейской дипломатии бьет тревогу.
Евросоюз (ЕС) может быть «испорчен» в случае победы России на Украине и продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом предостерег глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем аккаунте в социальной сети X.
«Европа в опасности <…> Европейский проект может быть безвозвратно испорчен», — написал он.
Боррель призвал не дать российской стороне одержать победу на украинском театре боевых действий, а также исключить дальнейшую эскалацию палестино-израильского конфликта. Лишь избежав этого, считает он, у ЕС есть будущее.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
В начале октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru писал, что газета The Washington Post удалила рубрику о конфликте на Украине с главной страницы.
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