Президент Чехии откровенно высказался о будущем конфликта на Украине

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 61 0

Президент Чехии Павел: на Украине произойдет сдвиг не в лучшую для ЕС сторону

Президент Чехии откровенно высказался о будущем конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Какие события в 2024 году повлияют на ситуацию на фронте?

Президент Чехии Петр Павел заявил о возможности значительных перемен в конфликте на Украине в следующем году.

«Появится новая ситуация, с которой нам придется иметь дело. Сдвиг будет не в лучшем смысле этого слова, как мы его себе представляем», — сказал Павел интервью изданию Seznam Zprávy.

Одним из важных событий в следующем году, которое повлияет на конфликт, Петр Павел назвал выборы президента США.

«В случае успеха Дональда Трампа, (Путин. — Прим. ред.) он сможет договориться с ним независимо от того, что об этом думает Украина или остальная Европа, и что можно будет достичь какого-то компромисса», — пояснил чешский лидер.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
19 дек
В бой с лопатой: как командование ВСУ будет вооружать боевиков, когда кончится оружие
19 дек
Гаубица Д-30 стреляет с точностью снайперской винтовки. Лучшее видео из зоны СВО за день
19 дек
Не стихают ожесточенные бои: что происходит в окрестностях Орехово-Васильевки
18 дек
«На молекулы»: украинский танк разорвало подобно атомной бомбе в зоне СВО
18 дек
«Та самая тактика»: Лавров раскрыл, что скрывается за переговорами по Украине
18 дек
«Миссия для смертников»: почему в Киеве врут про десант ВСУ на берег Днепра
18 дек
«Нужно вывернуть»: Украину начали склонять к заморозке конфликта
18 дек
«Сняли парадигму»: как дефицит боеприпасов у ВСУ изменит ход СВО
18 дек
Работа героев: как армия России наступает на артемовском направлении
18 дек
За семью и Родину: учителя рассказали о бойце, оставившем послание в Марьинке
+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.42
0.72 98.76
0.34
Большой Таро-прогноз — 2024: что ждет каждый знак зодиака в Новом году

Последние новости

7:56
«Когда ресурсы пошли на убыль»: как избежать эмоционального истощения
7:42
В Петербурге за неделю резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
7:28
«Если будут доказательства»: каковы шансы Киркорова взыскать с Успенской миллионы
7:16
В бой с лопатой: как командование ВСУ будет вооружать боевиков, когда кончится оружие
7:04
Аренду жилья для медиков смогут оплачивать за счет ОМС
6:53
Президент Чехии откровенно высказался о будущем конфликта на Украине

Сейчас читают

Нефть подпрыгнула из-за плохой погоды в России и атак хуситов в Красном море
Певец Лобжанидзе о последней встрече с Дмитрием Красиловым: «Он был уставшим»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам