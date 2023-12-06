Таких последствий не ожидали: США признались в причастности к госперевороту на Украине в 2014 году

|
Рита Миронова
Рита Миронова 65 0

Конгрессмен США Мэсси: США в 2014 году помогли свергнуть правительство Украины

Таких последствий не ожидали: США признались в причастности к госперевороту на Украине в 2014 году

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Те кровавые события, происходящие в Киеве, забыть уже невозможно.

Совершить госпереворот на Украине в 2014 году помогла Америка. Такое заявление сделал конгрессмен США Томас Мэсси в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, о последствиях этих действий правительство Штатов предупреждали, но они сделали по-своему.

«В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России. Я говорил, эти санкции, бряцание оружием, резолюции будут иметь последствия, и у них были последствия», — рассказал Мэсси.

Европой так и не пахнет: как изменилась Украина спустя 10 лет после Евромайдана

Кровавые события начались на Украине 21 ноября 2013 года. Обезумевшая толпа по сути жестоко убивала бойцов «Беркута» на площади Независимости в Киеве — тем было запрещено открывать огонь по протестующим. Силовиков жгли коктейлями Молотова, давили бульдозерами, им стреляли в спины.

Причиной таких жестоких акций протеста стало соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Оно предполагало повышение тарифов на газ и отопление на 40%, а также заморозку зарплат и сокращение бюджетных расходов. Украинцы были против таких изменений, поэтому вышли на протесты, и подготовку к заключению соглашения приостановили.

Киевский режим разваливается? Почему Зеленский начал говорить о новом майдане

С 24 февраля 2022 года Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз заявлял о возможном госперевороте на Украине. По его словам, операцию, которая носит название «Майдан-3», готовит якобы Россия. Москва, уверен Зеленский, хочет «посеять раскол в украинском обществе».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего хочет добиться Зеленский заявлениями про третий майдан.

Тема:
Украинский кризис
5 дек
Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Азовским морем
4 дек
По методичке Гитлера: почему Украина бросает детей на передовую
4 дек
Виновата Германия? Украина рискует не получить обещанные ЕС миллиарды
4 дек
«Горькое разочарование»: почему на Западе перестали верить в победу Украины
2 дек
Геополитическая паника по четкому плану: какие две страны не позволят Украине вступить в Евросоюз
2 дек
«Это решение губительно»: кому и для чего Зеленский продал родную землю
1 дек
Киев не получит ничего: США направляют деньги на Украину, но они остаются в США
30 нояб
Ищут виноватого: к чему приведет конфликт между Зеленским и Залужным
30 нояб
Щелкнут по носу Зеленского: что ЕС готовит для России после саммита по Украине
29 нояб
НАТО отказал Украине в поставках некоторых видов оружия
-11° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.58
0.91 99.13
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

9:12
Ситуация критическая: почему Ким Чен Ын расплакался перед женщинами
8:51
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут сглазить даже родных людей
8:39
«Не просто так»: шум в ушах никогда не появляется без причины
8:27
Еще пять минут: как спать, вставать по будильнику и быть при этом бодрым
8:13
Таких последствий не ожидали: США признались в причастности к госперевороту на Украине в 2014 году
8:03
Не успела исполнить мечту: умерла солистка ВИА «Веселые ребята» Людмила Барыкина

Сейчас читают

Больше не Буланова: певица официально объявила о перемене фамилии в паспорте
Путин включен в шорт-лист кандидатов Time на звание «Человека года»
Абдулов, Янковский, Леонов, Караченцов и Джигурда: опубликовано редкое видео куйбышевского «матча века» с легендарными артистами
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд