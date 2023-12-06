Те кровавые события, происходящие в Киеве, забыть уже невозможно.

Совершить госпереворот на Украине в 2014 году помогла Америка. Такое заявление сделал конгрессмен США Томас Мэсси в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, о последствиях этих действий правительство Штатов предупреждали, но они сделали по-своему.

«В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России. Я говорил, эти санкции, бряцание оружием, резолюции будут иметь последствия, и у них были последствия», — рассказал Мэсси.

Европой так и не пахнет: как изменилась Украина спустя 10 лет после Евромайдана

Кровавые события начались на Украине 21 ноября 2013 года. Обезумевшая толпа по сути жестоко убивала бойцов «Беркута» на площади Независимости в Киеве — тем было запрещено открывать огонь по протестующим. Силовиков жгли коктейлями Молотова, давили бульдозерами, им стреляли в спины.

Причиной таких жестоких акций протеста стало соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Оно предполагало повышение тарифов на газ и отопление на 40%, а также заморозку зарплат и сокращение бюджетных расходов. Украинцы были против таких изменений, поэтому вышли на протесты, и подготовку к заключению соглашения приостановили.

Киевский режим разваливается? Почему Зеленский начал говорить о новом майдане

С 24 февраля 2022 года Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз заявлял о возможном госперевороте на Украине. По его словам, операцию, которая носит название «Майдан-3», готовит якобы Россия. Москва, уверен Зеленский, хочет «посеять раскол в украинском обществе».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего хочет добиться Зеленский заявлениями про третий майдан.