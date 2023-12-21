Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Тунис. У трапа самолета его лично встретил глава местного МИДа, они коротко побеседовали. Также его приветствовал почетный караул в национальных мундирах и с шашками. Министру подарили букет цветов.

Сегодня у Лаврова запланирован ряд встреч. Сначала с министром иностранных дел республики, затем с президентом. В Тунис он прибыл из Марокко, где участвовал в российско-арабском форуме сотрудничества.

Главными темами состоявшегося форума были торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие России и арабского мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США озадачены предновогодним «триумфом Путина» и итогами спецоперации.