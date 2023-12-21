Лавров прибыл с рабочим визитом в Тунис

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У министра запланировал ряд встреч, в том числе с президентом принимающей страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Тунис. У трапа самолета его лично встретил глава местного МИДа, они коротко побеседовали. Также его приветствовал почетный караул в национальных мундирах и с шашками. Министру подарили букет цветов.

Сегодня у Лаврова запланирован ряд встреч. Сначала с министром иностранных дел республики, затем с президентом. В Тунис он прибыл из Марокко, где участвовал в российско-арабском форуме сотрудничества.

Главными темами состоявшегося форума были торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие России и арабского мира. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США озадачены предновогодним «триумфом Путина» и итогами спецоперации.

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