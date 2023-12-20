Западные журналисты активно указывают на провал ВСУ и зарубежных партнеров Украины при контрнаступлении.

Россия готовится к празднованию Нового года, столица страны украшена тысячами гирлянд, а президент Владимир Путин подсчитывает достигнутые цели и торжествует — украинское контрнаступление окончательно провалилось. О драме США и западных партнеров киевского режима в своем материале написала обозреватель американской газеты Washington Post Франческа Эбель.

«В то время как западная помощь Украине застопорилась в Вашингтоне и Брюсселе из-за неудавшегося контрнаступления Киева, обстановка на фронте оказалась в патовой ситуации, а Россия продолжает занимать около 30 процентов территории Украины, президент Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте», — заявила автор.

В Москве, как подчеркивает Франческа Эбель, в воздухе чувствуется «оживленное праздничное настроение». А президент, вопреки ожиданиям Запада, вместо полной «изоляции» России возобновил международные поездки — он уже посетил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Во вторник, 19 декабря, на заседании коллегии Минобороны РФ Владимир Путин собщил, что Москва не планирует отказываться от целей спецоперации — страна продолжит делать «то, что хочет, и там, где нужно». Также в этот день президент наградил «Золотыми Звездами» отличившихся в бою военнослужащих. Трое бойцов получили звания Героев России.

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