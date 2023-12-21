«Мы чувствуем»: Макрон заявил о сомнениях Запада по поводу будущего

При этом Париж не намерен допустить победы Москвы в конфликте с Киевом, подчеркнул французский лидер.

В европейских странах и Соединенных Штатах начинают сомневаться по поводу дальнейшей судьбы Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5.

«Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, как и американцы», — сказал он.

При этом Макрон заявил, что Европе повезло с нынешней администрацией Вашингтона, которая поддерживает киевский режим. Кроме того, сейчас в Незалежной решается вопрос способности европейских стран жить в мире. На этом фоне Париж не воюет с Москвой, но допустить ее победы не может, заявил французский лидер.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президент США Дональд Трамп может заблокировать помощь Украине.