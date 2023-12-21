«Мы чувствуем»: Макрон заявил о сомнениях Запада по поводу будущего

Макрон: Европа и США начинают сомневаться по поводу будущего Украины
Фото: Reuters / POOL
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
При этом Париж не намерен допустить победы Москвы в конфликте с Киевом, подчеркнул французский лидер.
В европейских странах и Соединенных Штатах начинают сомневаться по поводу дальнейшей судьбы Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5.
«Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, как и американцы», — сказал он.
При этом Макрон заявил, что Европе повезло с нынешней администрацией Вашингтона, которая поддерживает киевский режим. Кроме того, сейчас в Незалежной решается вопрос способности европейских стран жить в мире. На этом фоне Париж не воюет с Москвой, но допустить ее победы не может, заявил французский лидер.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президент США Дональд Трамп может заблокировать помощь Украине.
- 21 дек
- «Думал, на ветку напоролся»: как Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
- 21 дек
- «Изнашиваются»: в ФРГ раскрыли реальные потери ВСУ в живой силе и технике
- 21 дек
- Один за другим: как танкисты громят «опорники» ВСУ под Купянском
- 21 дек
- Найти и обезвредить: лучшее видео из зоны СВО за день
- 21 дек
- «Только в одном»: Блинкен согласился со словами Путина об Украине
- 21 дек
- Пресс-конференция Зеленского показала его оторванность от реальности
- 20 дек
- «Не хватает снарядов»: Порошенко рассказал о больших проблемах ВСУ
- 20 дек
- Напророчили судьбу Гитлера: в США советуют Зеленскому брать пример с фашистской Германии
- 20 дек
- «Не можем обойтись»: на Украине считают необходимостью тотальную мобилизацию
- 20 дек
- «Словил пулю»: актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
Читайте также
87%
0.32 99.05
0.47
Нашли ошибку?