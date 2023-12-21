Демократы бьют тревогу: Трамп может заблокировать помощь Украине

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 38 0

Сенатор Шумер: Трамп может повлиять на блокировку помощи Украине

Демократы бьют тревогу: Трамп может заблокировать помощь Украине

Фото: AMANDA SABGA / EPA / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Бывший президент Штатов имеет огромную политическую силу среди республиканцев.

Бывший президент США Дональд Трамп имеет огромную политическую силу среди республиканцев в американском Конгрессе, а, соответственно, он вполне может заблокировать выделение нового транша Украине. С изданием Politico своими опасениями поделился лидер демократов американского Сената Чак Шумер.

«Он является огромной политической силой в той партии, и вопрос в том, поступят ли они правильно, даже зная, что Дональд Трамп атакует их отвратительным и порочным образом?» — распереживался сенатор.

Шумер проанализировал, что пока что в сенате состоит всего пятеро республиканцев, которые выражают готовность проголосовать за заключение сделки с демократами по ужесточению миграционных правил в США в обмен на одобрение нового пакета помощи Украине. Однако существует еще 15 человек, которые проголосуют против вне зависимости от чего-либо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден назвал Трампа «мятежником».

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
90.41
0.32 99.05
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:30
Элегантность и твердость характера: почему Гузееву называют новой Раневской
10:28
Работа началась: где расположен избирательный штаб Владимира Путина
10:19
Путин поручил провести осенний призыв 2024 года в электронном формате
10:14
«Нет права»: в США пытаются не допустить Трампа до участия в выборах
10:13
Грипп выявили у детей, возвращавшихся из лагеря поездом Тюмень — Адлер
10:09
Автора композиций Владимира Преснякова-младшего и Игоря Николаева нашли мертвым в Москве

Сейчас читают

Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей
«Быть красивой — непросто»: Бузова пожаловалась на тяжесть работы артиста
Магия зимнего солнцестояния: как в ночь с 21 на 22 декабря 2023 притянуть успех и удачу
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса