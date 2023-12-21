Демократы бьют тревогу: Трамп может заблокировать помощь Украине

Бывший президент Штатов имеет огромную политическую силу среди республиканцев.

Бывший президент США Дональд Трамп имеет огромную политическую силу среди республиканцев в американском Конгрессе, а, соответственно, он вполне может заблокировать выделение нового транша Украине. С изданием Politico своими опасениями поделился лидер демократов американского Сената Чак Шумер.

«Он является огромной политической силой в той партии, и вопрос в том, поступят ли они правильно, даже зная, что Дональд Трамп атакует их отвратительным и порочным образом?» — распереживался сенатор.

Шумер проанализировал, что пока что в сенате состоит всего пятеро республиканцев, которые выражают готовность проголосовать за заключение сделки с демократами по ужесточению миграционных правил в США в обмен на одобрение нового пакета помощи Украине. Однако существует еще 15 человек, которые проголосуют против вне зависимости от чего-либо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден назвал Трампа «мятежником».