«Моя жизнь утекает»: американец Пол Уилан заявил о предательстве США

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Осужденный в РФ американский шпион Уилан пожаловался, что США его бросили

«Моя жизнь утекает»: американец Пол Уилан заявил о предательстве США

Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС

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Пока Штаты делают бессмысленные попытки относительно судьбы гражданина, время проходит, отметил он.

Осужденный в России американец Пол Уилан обвинил власти США в том, что они его бросили и предали, упустив возможности для обмена. Об этом он заявил в телефонном интервью телеканалу BBC News.

Шпион подчеркнул, что Соединенные Штаты делают различные предложения России по поводу его судьбы, но они не интересны.

«Они (США — Прим. ред.) ходят туда-сюда, словно швыряют спагетти в стену, чтобы посмотреть, что прилипнет. Проблема в том, что, пока они это делают, моя жизнь утекает. Прошло пять лет!» — сказал Уилан.

Происходящее является серьезным предательством со стороны США, подчеркнул он.

Пол Уилан является гражданином сразу нескольких государств — США, Канады, Ирландии и Великобритании. Он был задержан в Москве в декабре 2018 года. Против Уилана возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ.

В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима. По словам его брата, Уилан — бывший боец морской пехоты, который приехал в Москву на свадьбу друга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин указал американской журналистке на ее ошибки. В частности, он заявил о желании Москвы договориться с Вашингтоном относительно судьбы Пола Уилана и Эвана Гершковича.

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