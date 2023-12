«Некорректно»: Путин указал американской журналистке на ее ошибки

Россия надеется на то, что США смогут услышать позицию РФ.

Президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов года пообщался с журналисткой The New York Times про судьбу Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и улучшение отношений с США. Девушка в вопросе президенту обронила, что ее коллег держат в тюрьме «без суда и следствия». Российский лидер обратил на это особое внимание.

«Вы сказали, что ваш коллега находится в тюрьме без суда и следствия, и в то же время упомянули, что ему продлили содержание под стражей. Но если ему продлили содержание под стражей, то это сделано по решению суда. Так что, сказать, что это без суда и следствия — некорректно», — отметил Путин.

Также российский президент затронул вопрос возможной выдачи этих граждан на родину.

«Вы говорите, почему бы им не вернуться на родину. Почему бы им не совершать правонарушений на территории Российской Федерации? Но это все риторика», — заметил президент.

Путин обратил внимание на то, что договоренности до жны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны. И Россия продолжает сохранять контакты с американскими партнерами, продолжает вести диалог по этой ситуации.

«В целом мне кажется, что мы говорим на понятном для друг друга языке. Надеюсь, что мы найдем решение. Ну повторю: и американская сторона должна услышать нас и принять соответствующее решение, которое и российскую сторону устроит, но гуманитарные соображения безусловно должны лежать в основе этих решений», — заключил президент.

Пол Уилан является гражданином сразу нескольких государств — США, Канады, Ирландии и Великобритании. В 2020 году он получил срок в 16 лет за шпионаж. По словам его брата, Уилан — бывший боец морской пехоты, который приехал в Москву на свадьбу друга.

Лефортовский суд Москвы арестовал американского журналиста Эвана Гершковича, которого подозревают в шпионаже. Корреспондента The Wall Street Journal задержали в Екатеринбурге. По данным российских спецслужб, Гершкович собирал сведения, составляющие государственную тайну. В частности — о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса. В ФСБ утверждают, что журналист шпионил в пользу американского правительства. В отношении него возбуждено уголовное дело. Если вина Гершковича будет доказана, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru публиковал список случаев обмена заключенными между Россией и США.