Противника атакуют бойцы группировки «Восток».

Специальные группы быстрого реагирования наших войск работают сейчас вдоль всей линии фронта. На южно-донецком направлении бойцы группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ и захватили несколько позиций противника. Об успешной тектике неших военных расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.