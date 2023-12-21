Разящие удары: под Новодонецким российские ПТУР уничтожили опорные пункты ВСУ
Под Новодонецким российские ПТУР уничтожили опорные пункты ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
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Противника атакуют бойцы группировки «Восток».
Специальные группы быстрого реагирования наших войск работают сейчас вдоль всей линии фронта. На южно-донецком направлении бойцы группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ и захватили несколько позиций противника. Об успешной тектике неших военных расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.
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