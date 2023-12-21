Спектакль на дороге: в Петербурге задержана группа автоподставщиков

Аферисты устраивали псевдоаварии и вымогали деньги.

Полицейские в Петербурге задержали группу аферистов, которые инсценировали дорожные аварии. Ущерб от их деятельности оценивается, как минимум, в четыре миллиона рублей. Как действовали автоподставщики и на чем попались, расскажет корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Первые секунды он в недоумении, уже через несколько минут — хладнокровно читает постановление.

Второй участник банды был более гостеприимным — оперативникам дверь открыли, взламывать не пришлось.

В таком же стиле эти молодые люди разговаривали и со своими жертвами. Академический сценарий с внезапным столкновением на дороге завершался по-новому — целой вереницей звонков якобы начальникам и полицейским. И все это под сильнейшим эмоциональным давлением

Иномарка теперь вещдок — как орудие. Сначала люксовый мерседес выезжает на дорогу. Аферисты на второй машине ищут жертву. Далее провоцируют ДТП. Когда все случилось — кто-то отвлекает растерянного водителя, другой — наждачкой трет кузов мерседеса.

В итоге предлагали уладить конфликт на месте. И ведь получалось. За два года с водителей на дорогах Санкт-Петербурга они собрали минимум четыре миллиона рублей. Правоохранители вычислили и задержали всех членов банды. Автоподставщики всегда скрываются до приезда ГИБДД. Как только информация о машине и владельце попадет в протокол — схему приходится менять.

Не исключено, что они могут быть причастны и к другим подобным преступлениям. При обыске нашли десяток сим-карт и почти столько же телефонов. Кстати, именно звонки потерпевшим стали еще одним проколом аферистов и зацепкой для следствия. Полиция прослушивала разговоры, и это приобщили к доказательствам.