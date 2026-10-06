Трое госпитализированы: в Томской области автомобиль сбил медведя и перевернулся

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

ДТП произошло поздним вечером на автодороге «Камаевка — Асино — Первомайское».

Трое пострадали после столкновения с медведем под Томском

Фото: УМВД России по Томской области

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МВД: в Томской области автомобиль сбил медведя и перевернулся, трое пострадали

Три человека были госпитализированы после того, как их автомобиль сбил вышедшего на дорогу медведя и перевернулся. Инцидент произошел в Томской области. Об этом сообщили сотрудники управления МВД по региону в мессенджере МАКС, по данным представителей ведомства, животное погибло.

Как сообщили в МВД, 5 октября около 21 часа на 9-м километре автодороги «Камаевка — Асино — Первомайское» 28-летний водитель автомобиля Ford Mondeo совершил наезд на медведя, вышедшего на проезжую часть. После этого машина съехала в кювет и опрокинулась.

В салоне находились два пассажира — 19-летняя девушка и 24-летний мужчина. В результате ДТП водитель и пассажиры с травмами доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о нападениях медведей: в Иркутской области зверь атаковал мужчину во время рыбалки. Другие рыбаки отогнали зверя, сейчас врачи борются за жизнь пострадавшего. Еще один житель региона погиб — на него набросились сразу два хищника.

В Архангельской области несколько месяцев страдают от нашествия медведей. Животные заходят прямо в дома. Местный житель рассказал, что звери ходят по берегу реки и со стороны леса, не боятся слабого освещения и появляются с восьми вечера до четырех утра.

В Свердловской области медведь пробрался на парковку предприятия по добыче руды и разворотил автомобили. У одних машин нет капота, у других вырваны двери. Охотники региона получили разрешение на отстрел отдельных особей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.93
1.45 95.33
1.01
Переговорщики и испытатели: в чем жизненное предназначение рожденных в ав...

Последние новости

11:19
Главный Юра Голливуда: Борисова могут выдвинуть на «Оскар» в номинации «Лучший актер»
11:15
Почти гуманитарная катастрофа: села в Сибири остались без продуктов
11:10
Не такая как все: планета с «обратной» орбитой поставила ученых в тупик
11:00
Кто и зачем? Голову медведя оставили во дворе дома в Ангарске
10:55
Нужно время: как помочь собаке из приюта освоиться в доме
10:49
ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в подготовке подрыва под Тамбовом

Сейчас читают

Кто может получить льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ
Не поверите: Ближний Восток дает больше нефти, чем до войны, но у цен есть причина
Переговорщики и испытатели: в чем жизненное предназначение рожденных в августе
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня