Четверть миллиона за один цветок: как лжефлористы обманывают покупателей

Мошенники придумали новую схему обмана россиян в социальных сетях. Аферисты штампуют поддельные аккаунты магазинов флористики: воруют чужие фотографии, накручивают тысячи подписчиков и выводят свои страницы в топы поисковиков. Заказы принимают по предоплате, а после — исчезают.

Суммы ущерба поражают: кто-то дарит мошенникам пару тысяч рублей, а кто-то — отдает четверть миллиона за единственный цветок. В деталях преступной схемы разобрался корреспондент «Известий» Николай Кугук.

Бесплатная доставка, низкие цены и большой ассортимент. Только вот вместо букетов эта страничка цветочного магазина в социальных сетях продает воздух.

«В числе первых пяти магазинов по запросу „Цветы Москва“ мне попался магазин „mouseflowers Москва“. В нем 27 тысяч подписчиков, огромное количество публикаций, рилсов, экспертных, смешных, всяких разных. Абсолютно ничего не вызвало у меня сомнений», — сказала пострадавшая София.

У аккаунта mouseflowersspb почти четыре тысячи подписчиков, а первый пост датирован 18-м сентября. Один покупатель заказал розы за 250 тысяч, вместо букета привезли цветок. Один! Другой клиент заплатил 12 тысяч за ирисы, и цветочный просто исчез с радаров. Есть и другие.

«Они сказали, что через Сбербанк оплата не проходит, что нужно оплатить с любой другой карты. Она оплатила с другой карты пять тысяч рублей — и все. На следующий день они просто перестали отвечать», — сказал пострадавший Никита Комаров.

Для того чтобы разобраться в мошеннической схеме, съемочная группа решила приобрести букет. Но в назначенное время вместо звонков от курьера телефон разрывался от рассылки спама.

Предъявить претензии кому-то тоже не вышло. На указанном адресе в Санкт-Петербурге такого цветочного не существует.

Настоящий mouseflowers за две тысячи километров от Петербурга, в Краснодаре. Владелица воюет с двойником она уже больше трех лет. Неоднократно предупреждала подписчиков и просила жаловаться на фейковые аккаунты. После этого мошенники перешли к шантажу: либо Наталья закрывает на их дела глаза, либо они блокируют ее страничку.

«Даже если их блокируют, то они потом заново создают, накручивают подписчиков, и противостоять мы не можем. Даже пришлось соглашаться на шантаж, потому что у меня это единственный источник дохода», — сказала владелец цветочного магазина Наталья Бошко.

От подобной схемы регулярно страдают цветочные по всей стране.

Прежде чем такой букет попадет на фотографию, цветы нужно заказать, привезти, подготовить, подобрать друг к другу и собрать в композицию. Всю эту работу делает настоящий флорист. А мошенникам достаточно сохранить готовый снимок и выдать чужую работу за свою.

Зачастую пострадавшие не спешат писать заявление в полицию. Никто не хочет разбирательств из-за пары тысяч рублей. А репутационный ущерб несут реальные точки.

«Люди дальше с опаской начинают заказывать. Но сами цветочные магазины должны проверять на предмет копий», — сказала владелец цветочного магазина Валерия Княжева.

Иногда цель мошенников — персональные данные. Получив доступ, аферисты могут попытаться взломать Госуслуги, мессенджеры или электронную почту. А дальше возможности для новых схем ограничены лишь фантазией злоумышленников.

«Мы берем бренд и проверяем его официальные соцсети. Как правило, у него будет первая страница. Мы можем в картах посмотреть официальный сайт, там всегда будет закреплен настоящий релевантный сайт. Ни в коем случае мы не переходим по первым рекламным ссылкам в поисковых системах», — сказал специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачев.

Если деньги все же ушли, главное не удалять переписку, чеки и данные перевода. С этим нужно обращаться в банк и полицию. Потому что даже небольшая сумма для одного покупателя может оказаться лишь частью куда более масштабной схемы.

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