Главный и незаменимый: реально ли сделать салат оливье полезным

Как минимизировать вредность одного из главных новогодних блюд?

Салат оливье — одно из главных составляющих новогоднего стола. Но популярно мнение, что он не слишком полезен: жирный, калорийный, содержит чересчур много майонеза.

Тем не менее, в нем все же есть и полезные свойства, пишет издание aif.ru. Диетолог-консультант Алексей Кабанов сообщил, что оливье нельзя назвать диетическим блюдом, но его можно сделать не только менее вредным, но и приносящим пользу при определенном подходе в его приготовлении.

Соленые огурцы

Отмечается, что для праздничного салата идеально подойдут соленые огурцы — они же квашеные. Дело в том, что в них нет уксуса и сахара.

«В процессе засолки квашеные огурцы подвергаются ферментации — молочнокислому брожению, что сопровождается появлением полезных молочнокислых бактерий», — уточнила ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Так, огурец обогащается пробиотиками, которые так полезны микрофлоре кишечника. В маринованных же огурцах содержится уксус, который уничтожает молочнокислые бактерии, кроме того, в них часто добавляют сахар.

Убрать колбасу

Традиционным ингредиентом оливье является колбаса, но есть и другие варианты, которые гораздо лучше с точки зрения здоровья. По словам Кабанова, ее можно заменить менее вредной индейкой, курицей или мясом кролика.

«Оливье без колбасы сразу теряет почти всю свою негативную составляющую. Это происходит благодаря резкому сокращению насыщенных жиров в составе салата. К сожалению, именно из-за перебора насыщенных жиров, которых так много в мясной и молочной продукции, мы имеем повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и деменции», — подчеркнул он.

Также сегодня многие готовят блюдо с красной рыбой, богатой ненасыщенными полезными жирами, коих мало в нашем ежедневном рационе. Этот элемент присутствует в большом количестве также в растительных маслах, авокадо, орехах.

Майонез не так страшен

При условии использования хорошего, качественного и натурального майонеза, при нормированном употреблении салата (200-300 граммов в день блюда пару раз в неделю), соус не вредит. В нем содержатся растительные масла, вода, желток, уксус и горчичное масло.

Все эти составляющие натуральны и сами по себе полезны. Нужно изучать состав продукта.

Люди думают, что вкусный соус вреден из-за холестерина, но это не совсем так, основная доля продукта сделана на основе растительных масел, в которых нет холестерина. А желтки, которые также есть в майонезе, присутствуют в небольшом количестве.

Так, эксперт по питанию не советует заменять майонез в оливье на сметану. Так как в жирном молочном продукте содержатся насыщенные жиры, вдобавок в нем могут быть антибиотики.

Ранее 5-tv.ru писал, чем точно нельзя закусывать спиртное на Новый год.