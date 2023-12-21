«Самое ценное в жизни»: о каком подарке мечтает Анастасия Волочкова

Заслуженная артистка РФ поразмышляла, что хочет получить на день рождения.

Анастасия Волочкова мечтает получить на свой день рождения «радость, человеческое внимание и доброе отношение». Об этом артистка рассказала в беседе с изданием dni.ru на вручении премий телеканала FashionTV.

Заслуженной артистке России 20 января 2024-го исполняется 48 лет. Подводя предварительные итоги уходящего года, Волочкова признается, что довольна собой и своей командой, вместе с которой было создано грандиозное шоу.

Что касается предстоящего дня рождения, знаменитость хочет получить в подарок нечто не материальное: балерина ждет «радости, человеческого внимания и доброго отношения», ведь именно это, по ее мнению, является самым ценным и важным в жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова с экстремально короткой стрижкой вышла на красную дорожку. Как изменился образ балерины?