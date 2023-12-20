Анастасия Волочкова с экстремально короткой стрижкой вышла на красную дорожку

Знаменитая скандальная балерина удивила всех — впервые за долгие годы на модном мероприятии на ее макушке не красовался шиньон.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова заставила всех гостей модной премии телеканала Fashion TV разглядывать ее с ног до головы. Особенно голову. Ведь впервые за долгие годы эпатажная балерина сменила прическу. Вместо белокурых локолов, частично искусственных, она выбрала короткую стрижку пикси. Стилист подчеркнул линии плеч и шеи осанистой звезды, не пожалев золотых волос. Однако и без них танцовщица смотрелась дорого и элегантно — под стать мероприятию.

Компанию Волочковой в ходе интервью корреспонденту 5-tv.ru составил автор платья, в котором она блистала в этот вечер. Джемал Махмудов — давний друг артистки, который подарил ей немало выразительных образов для важных событий. Черное платье с красным кантом и пышными рукавами, по словам балерины, было подобрано неслучайно. Оно призвано стать отсылкой к новой концертной программе селебрити.

«Джемал Махмудов, мой замечательный друг, наш прославленный российский дизайнер, с которым я неоднократно выступала в показах… Джемал обещает мне, что ко дню моего рождения, 20 января, создаст мне вообще уникальное платье. А это платье он создавал, создавая образ одержимости, поскольку мое шоу новое, которым я очень горжусь, вот это — одержимость. И вот сегодня наряд ее олицетворяет», — поделилась Волочкова.

Пока поклонники любуются бывшей примой Большого театра на модном шоу, злые языки тоже не спят. Пользователи социальных сетей уже «вычислили», на кого пытается походить Анастасия со своей новой стрижкой. На жену бывшего возлюбленного, отца ее единственной дочери Ариадны Игоря Вдовина. Даже фото нашли, на котором телеведущая Елена Николаева позирует с крайне похожей стрижкой! Что бы это значило? Впрочем, балерина вовсе не захотела обсуждать с прессой свежую прическу.

В Москве прошла 13-я ежегодная премия телеканала FASHION TV RUSSIA — Fashion New Year Awards 2023. Мероприятие состоялось 19 декабря в отеле The Carlton, Moscow. Провели торжество Мария Ост и Максим Завидия, а также Константин Тарасюк. Гостями стали Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Зара, Николай Басков, Юлия Пересильд, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Ольга Бузова и многие другие. Последняя стала иконой стиля по версии канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бузова разделась на сцене, получив приз как самая стильная звезда.