Песков сообщил, что традиционного приема в Кремле на Новый год не будет

Новогоднего приема в Кремле в конце 2023 года не будет. Об этом сообщил агентству РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не планируется», — прокомментировал он.

Владимир Путин до 2022 года ежегодно в преддверии Нового года проводил торжественный прием в Кремле.

Ранее столичная мэрия сообщила, что встреча 2024 года в Москве состоится без фейерверков и салютов. Как и прошлом году, было принято решение сделать праздник более сдержанным на фоне проведения специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, чтобы пообщаться с девочкой, чье новогоднее желание он ранее исполнил.