Путин прервал заседание и пообщался с девочкой, чье новогоднее желание исполнил

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 119 0

Президент принял участие в акции «Елка желаний», когда посещал выставку «Россия» на ВДНХ.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин прервал заседание по национальным проектам, чтобы пообщаться с девочкой, чье желание исполнил в рамках новогодней акции «Елка желаний».

«Я хочу вот что сказать: мы с вами занимаемся очень важным делом. Но есть и не менее важные дела. Ну, например, все вы участвовали в акции „Елка желаний“ и сопровождаете своих подопечных. Вот Мазнева Ксения из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Я должен отлучиться на несколько минут и уточнить, как идут дела», — сказал президент, обращаясь к министрам.


5-tv.ru

Президент отлучился с заседания и пообщался с Ксенией Мазневой из Санкт-Петербурга. Девочка в рамках акции «Елка желаний» пожелала попробовать себя в роли ведущей. Шар с ее мечтой снял с новогодней елки президент, когда посещал выставку «Россия» на ВДНХ.

Путин исполнил новогоднее желание девочки, она смогла побывать в телецентре «Останкино» в Москве. В разговоре с президентом призналась, что в будущем планирует стать журналистом.

«Все супер, я провела две подводки, получается, в виртуальной студии и студии программы „Время“. Мне очень понравилось, я получила много опыта и я очень рада», — рассказала о впечатлениях Ксения.

«Насколько я понимаю, ты хочешь, может быть, стать журналистом, так?» — задал вопрос президент.

«Да, я хочу стать журналистом в будущем», — утвердительно ответила она.

Путин затем рассказал о важности профессии и о том, что задача журналиста — давать правдивую информацию, делать это открыто.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Кириенко принял участие в акции «Елка желаний» на выставке «Россия».

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