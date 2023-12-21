Путин прервал заседание и пообщался с девочкой, чье новогоднее желание исполнил

Президент принял участие в акции «Елка желаний», когда посещал выставку «Россия» на ВДНХ.
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Терещенко; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Президент России Владимир Путин прервал заседание по национальным проектам, чтобы пообщаться с девочкой, чье желание исполнил в рамках новогодней акции «Елка желаний».
«Я хочу вот что сказать: мы с вами занимаемся очень важным делом. Но есть и не менее важные дела. Ну, например, все вы участвовали в акции „Елка желаний“ и сопровождаете своих подопечных. Вот Мазнева Ксения из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Я должен отлучиться на несколько минут и уточнить, как идут дела», — сказал президент, обращаясь к министрам.
5-tv.ru
Президент отлучился с заседания и пообщался с Ксенией Мазневой из Санкт-Петербурга. Девочка в рамках акции «Елка желаний» пожелала попробовать себя в роли ведущей. Шар с ее мечтой снял с новогодней елки президент, когда посещал выставку «Россия» на ВДНХ.
Путин исполнил новогоднее желание девочки, она смогла побывать в телецентре «Останкино» в Москве. В разговоре с президентом призналась, что в будущем планирует стать журналистом.
«Все супер, я провела две подводки, получается, в виртуальной студии и студии программы „Время“. Мне очень понравилось, я получила много опыта и я очень рада», — рассказала о впечатлениях Ксения.
«Насколько я понимаю, ты хочешь, может быть, стать журналистом, так?» — задал вопрос президент.
«Да, я хочу стать журналистом в будущем», — утвердительно ответила она.
Путин затем рассказал о важности профессии и о том, что задача журналиста — давать правдивую информацию, делать это открыто.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Кириенко принял участие в акции «Елка желаний» на выставке «Россия».
Читайте также
93%
0.32 99.05
0.47
Нашли ошибку?