Как выбрать елочные игрушки и гирлянды: рекомендации Роспотребнадзора

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать елочные игрушки и гирлянды

Как выбрать елочные игрушки и гирлянды: рекомендации Роспотребнадзора

Фото: www.globallookpress.com / Val Thoermer

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Праздничные атрибуты могут таить в себе опасность. Вместе с экспертами учимся выбирать те, которые будут служить долго и проносить только радость.

К выбору елочных игрушек и гирлянд следует подойти ответственно, предупреждают в Роспотребнадзоре. И рассказывают, на что следуют обратить внимание, чтобы не испортить главный праздник года.

Качественные новогодние украшения можно найти как в онлайн, так и оффлайн-магазинах, но надо отталкиваться от нескольких требований.

Для начала нужно убедиться, что производитель указал всю необходимую информацию об изделии: название, адрес производителя, основные потребительские свойства и инструкции по безопасному использованию.

После следует внимательно осмотреть игрушку, чтобы у нее не было разводов, дефектов, пузырей, сколов и острых краев. Стеклянные игрушки могут быть опасными для маленьких детей. Об этом тоже забывать не стоит. Присмотреться можно, например, к деревянным или пластиковым вариантам. Они, как показывает практика, более долговечны.

Стоит также изучить сертификаты безопасности материалов игрушек. Некоторые материалы могут содержать опасные химические вещества. Продавец должен предоставить эту информацию по запросу покупателя, показав соответствующие документы.

При выборе гирлянды лучше выбрать изделие не мощнее 50 Ватт. Мощность обычно указывается на бирке. Места соединения компонентов гирлянды должны быть сделаны надежно, а провода изолированы плотным, но эластичным материалом. Не забывайте также проверить гирлянду в магазине, подключив ее к розетке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько можно заработать на советских елочных игрушках.

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.71
1.30 100.51
1.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:16
«Экономика нежизнеспособна»: что ждет Украину в 2024 году без помощи Запада
21:02
«Вместе будто первый месяц»: Ляйсан Утяшева публично «отшлепала» Павла Волю
20:49
Как выбрать елочные игрушки и гирлянды: рекомендации Роспотребнадзора
20:35
Движение открыто: что нужно знать о трассе М-12 «Восток»
20:22
Продажи подскочили в 6 раз: в России набирают популярность новые контрацептивы
20:10
«Получила еще больше»: Чехия признала выгоду от конфликта на Украине

Сейчас читают

Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей
"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд
А поедут ли по таким ценам? 7 вопросов об М12 Вячеславу Петушенко
От вечернего костюма до пижам: ждем вал новогодних фоток в соцсетях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса