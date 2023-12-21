Как выбрать елочные игрушки и гирлянды: рекомендации Роспотребнадзора

Праздничные атрибуты могут таить в себе опасность. Вместе с экспертами учимся выбирать те, которые будут служить долго и проносить только радость.

К выбору елочных игрушек и гирлянд следует подойти ответственно, предупреждают в Роспотребнадзоре. И рассказывают, на что следуют обратить внимание, чтобы не испортить главный праздник года.

Качественные новогодние украшения можно найти как в онлайн, так и оффлайн-магазинах, но надо отталкиваться от нескольких требований.

Для начала нужно убедиться, что производитель указал всю необходимую информацию об изделии: название, адрес производителя, основные потребительские свойства и инструкции по безопасному использованию.

После следует внимательно осмотреть игрушку, чтобы у нее не было разводов, дефектов, пузырей, сколов и острых краев. Стеклянные игрушки могут быть опасными для маленьких детей. Об этом тоже забывать не стоит. Присмотреться можно, например, к деревянным или пластиковым вариантам. Они, как показывает практика, более долговечны.

Стоит также изучить сертификаты безопасности материалов игрушек. Некоторые материалы могут содержать опасные химические вещества. Продавец должен предоставить эту информацию по запросу покупателя, показав соответствующие документы.

При выборе гирлянды лучше выбрать изделие не мощнее 50 Ватт. Мощность обычно указывается на бирке. Места соединения компонентов гирлянды должны быть сделаны надежно, а провода изолированы плотным, но эластичным материалом. Не забывайте также проверить гирлянду в магазине, подключив ее к розетке.

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