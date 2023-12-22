У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток в данных

Несколько россиян не смогли выехать за границу из-за того, что у них изъяли загранпаспорта из-за ошибок в данных. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РБК.

По ее словам, пока известно о двух таких случаях. Первый произошел из-за опечатки в имени, а второй в названии города (была пропущена буква). Ломидзе добавила, что АТОР мониторит ситуацию.

К слову, в начале декабря в силу вступили поправки изменения в законе о порядке выезда из России. Теперь загранпаспорт могут признать недействительным из-за его утраты, изменения инициалов владельца документа, прекращения гражданства страны, а также отмены решения о приобретении паспорта гражданства.

Кроме того, закон предусматривает передачу документа на хранение в выдавший его орган для тех, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную или альтернативную гражданскую службу.

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