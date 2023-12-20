Под грифом «Секретно»: как работают российские разведчики за рубежом

В день работника органов безопасности чествуют и тех, кто выполняет, пожалуй, самую сложную, опасную и филигранную работу в мире — разведчиков-нелегалов. За одну жизнь они проживают сразу несколько, когда, согласно легенде, строят быт в чужой стране, а параллельно выполняют секретные задания Родины. О героях невидимого фронта — корреспондент «Известий» Семен Еремин.

«Вот снимок, здесь, в пресс-бюро, Геворк Андреевич встречается с Сильей Саньяс — британской журналисткой, внучкой Черчиля. Она приехала сказать: «Спасибо, Геворг Андреевич, за спасение моего деда!» — говорит руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

2007-й — пусть новейшая, но уже история. И этот визит Иванов вспоминает с некоторой грустью.

Теперь диалог с британцами охладел. Но советские разведчики — герои и для них. Оперативные псевдонимы — Анри и Анита, в 43-м разоблачили в Тегеране немецких диверсантов, сорвали покушение на Сталина, Рузвельта и Черчиля. Большие подвиги и большая любовь.

«Нам приходилось менять паспорта и данные, и я выходила за Геворка три раза замуж», — говорит женщина.

Что не фото на этой стене, то легенда. Вот и Алексей Ботян — в день своего столетия. Человек, который провел десятки операций и спас от разрушения Краков. Отступая, фашисты намеревались полностью его разрушить. Но Ботян сорвал этот план.

«Там, где были сложены снаряды, склад который их, мы вложили туда английскую мину и взорвали этот склад», — рассказывал разведчик.

Некоторые из операций до сих пор засекречены. Такие есть в досье каждого разведчика-нелегала. Лишь в этом году впервые был показан наградной лист Николая Кузнецова, вот он в немецкой форме офицера люфт-ваффе.

«Основной его задачей была ликвидация крупных чиновников германских оккупационных администраций, нацистских главарей», — рассказала куратор выставки Наталья Кириллова.

Речь о Западной Украине. Героем Советского Союза Кузнецов станет посмертно — погибнет в перестрелке с теми, чьих идейных потомков теперь ежедневно в своих фронтовых сводках упоминает наше министерство обороны.

«Он был такой целеустремленный человек, наделенный очень многими талантами, что пригодилось. Надо сказать, что наши разведчики многие были талантливы по-своему, достаточно много было среди них скульпторов, художников, графиков, живописцев», — отметил Олег Хлобустов.

Да и сама нелегальная разведка — это, скорее, творчество, чем работа.

Вот уж с кем не просто было писать интервью — Герой России Алексей Михайлович Козлов. В конце 70-х он добыл крайне ценную информацию о ядерной программе ЮАР. Провел два года под пытками в тюрьме.

«Эту фотографию ему покажут в Африке. Причем, не где-то в Африке, а в тюрьме… увидит, что там написано А. М. Козлов латинскими буквами. И тут он поймет, что это — предательство. И скажет: «Я — советский разведчик. Полковник Алексей Михайлович Козлов. А больше я вам ничего не скажу», — рассказывает Александр Бондаренко.

В своем трехтомнике о героях российской внешней разведки Александр Бондаренко истории Алексея Козлова уделил много внимания. Но там нет ни слова о втором его рабочем периоде, уже после освобождения — вплоть до 97-го года. Это еще долго будет гостайной. Не скоро гриф «Секретно» позволит узнать и об усилиях наших разведчиков, работающих в интересах СВО.