Борьба за гладкость: из-за чего появляется «гусиная кожа» и как от нее избавиться

Деликатная проблема может заметно испортить настроение женщины. Но отчаиваться не стоит. Все поправимо!

Появление «гусиной кожи» — несовершенство, которое встречается достаточно часто среди представительниц прекрасного пола вне зависимости от возраста. Однако печалиться и сильно переживать не стоит, ведь деликатную проблему можно решить. О том, почему появляется «гусиная кожа» и как от нее избавиться, рассказало издание dni.ru.

Причины

«Гусиная кожа» может появляться по нескольким причинам. Так, она возникает из-за повышения секреции кератина — белка, играющего ведущую роль в обновлении кожи, волос и ногтей. Кроме того, такая кожа часто возникает у людей с генетической предрасположенностью. Также образование небольших бугров провоцирует неправильное использование косметических средств, а именно нетщательное очищение кожи или повышенная сухость. А также такое состояние может появиться под воздействием сильных морозов или ветра.

Как избавиться

Одним из способов избавиться от «гусиной кожи» является пилинг. Скрабирование кожи несколько раз в неделю очистит ее от омертвевших клеток. Кроме того, важно регулярно увлажнять кожу. А после 25-30 лет процедуру необходимо совершать ежедневно. Ведь повышенная сухость кожи снижает ее качество и может привести к появлению гусиного эффекта.

Также важно защищать кожу от солнца и термических травм. То есть необходимо использовать крем с высоким уровнем SPF-фильтров и как можно меньше находиться в банях и саунах. А еще необходимо правильно и сбалансировано питаться. Ведь зачастую все несовершенства на коже — результат съеденной вредной пищи.

Если запастись терпением и подойти к решению проблемы серьезно, то избавиться от «гусиной кожи» не так сложно. Гладкая, нежная кожа добавит женщине уверенность в себе и точно порадует благоверного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых популярных бьюти-процедурах в 2023 году.