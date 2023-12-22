В Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Это станет ответной мерой в случае использования Западом замороженных средств России.

В Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Москве следует запустить законодательную процедуру, которая позволит в качестве ответных мер принять решение о конфискации американских активов. С таким предложением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Предлагаю в качестве превентивных мер запустить законодательную процедуру, которая позволит оперативно принять решение о конфискации американских активов на территории России, в случае аналогичных действий со стороны США», — сказал он.

Депутат добавил, что несправедливость и воровство в особо крупных размерах госсобственности России требует зеркальных мер. Шеремет также предложит автоматически признать всех тех, кто посягнет на госсобственность, преступниками и объявить их в международный розыск.

Речь идет о сообщениях газеты The New York Times о том, что власти США начали срочные переговоры с западными союзниками о конфискации активов Центробанка России на сумму более 300 миллиардов долларов. Эти средства они хотят передать Украине в качестве военной помощи, когда ослабнет их поддержка.

При этом Белый дом оказывает давление на Великобританию, Францию, Италию, Канаду и Японию, чтобы представить стратегию использования российских активов к 24 февраля 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минфина РФ Антон Силуанов пообещал симметрично ответить на использование замороженных активов.

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