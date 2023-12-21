«Цифры немаленькие»: РФ пообещала ответить на использование замороженных активов

Силуанов: Россия симметрично ответит при использовании замороженных активов
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Недавно стало известно о намерении ФРГ присвоить их своему госбюджету.
Власти России симметрично ответят в случае использования доходов от своих заблокированных в Евросоюзе активов. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире федерального телеканала.
«Если такое решение принимается, абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации», — сказал он.
По словам министра, в нашей стране есть достаточно активов на счетах «С». Среди них — обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.
Все они, подчеркнул Силуанов, находятся в заморозке. Причем «цифры немаленькие», доходы от использования данных средств существенные.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии собираются пополнить российскими активами свой государственный бюджет.
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