«Цифры немаленькие»: РФ пообещала ответить на использование замороженных активов

Недавно стало известно о намерении ФРГ присвоить их своему госбюджету.

Власти России симметрично ответят в случае использования доходов от своих заблокированных в Евросоюзе активов. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире федерального телеканала.

«Если такое решение принимается, абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации», — сказал он.

По словам министра, в нашей стране есть достаточно активов на счетах «С». Среди них — обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.

Все они, подчеркнул Силуанов, находятся в заморозке. Причем «цифры немаленькие», доходы от использования данных средств существенные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии собираются пополнить российскими активами свой государственный бюджет.