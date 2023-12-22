Перепутала дресс-код? Штурм появилась на дне рождения Жигаловой в колготках и трусах

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 496 0

Наталья Штурм появилась на дне рождения Алены Жигаловой в нижнем белье

Фото, видео: Instagram* / nataliashturm; 5-tv.ru

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Создалось впечатление, что перед этим мероприятием знаменитость успела забежать еще на одно, сильно нашумевшее.

Певица Наталья Штурм появилась на дне рождения известной журналистки Алены Жигаловой в необычном наряде. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с мероприятия, на которых знаменитость позирует в латексных шортах-трусах, колготках и топе с выразительным декольте.

Впрочем, перед прессой Штурм похвасталась еще и длинным плащом, который она называет «звездочетом».

«Согревает меня, здесь очень дует, а я люблю, когда комфортно, когда тепло», — отметила певица.

Накануне приблизительно в таких же нарядах отдыхали звезды на вечеринке Насти Ивлеевой. Была ли там Штурм — неизвестно. На кадрах со скандального мероприятия ее не было видно, да и сама артистка с упоением рассказывала о том, как выбирала наряд именно на день рождения Жигаловой.

Известная журналистка Алена Жигалова по уже привычной традиции с размахом отметила день рождения. Ей исполнилось 43 года. На праздник она позвала множество представителей российского шоу-бизнеса.

Среди них оказались: пластический хирург, который занимался преображением певца Филиппа Киркорова, Тимур Хайдаров, экс-ведущий «Дома-2» Влад Кадони, певица Анна Седокова, телеведущая Лера Кудрявцева, Наталья Штурм, певец Шура, солист «Иванушки International» Николай Туриченко. Многие сказали теплые слова в адрес именинницы, отмечали не только ее профессионализм и упорство, но и признавались в любви.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с мероприятия.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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