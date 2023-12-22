«Коматозное состояние»: в МИД России допустили полный разрыв отношений с США

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Евгения Романова
Евгения Романова 190 0

Рябков: РФ не удивится, если США в будущем решат полностью разорвать отношения

«Коматозное состояние»: в МИД России допустили полный разрыв отношений с США

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Контакты находятся в шатком положении по вине американцев, подчеркнул российский дипломат.

Соединенные Штаты могут в будущем полностью разорвать отношения с Россией, причем это не станет неожиданностью для Москвы. Об этом завил «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, сейчас отношения РФ и США находятся «в коматозном состоянии» из-за Вашингтона, который доктринально, концептуально закрепил опасную установку на нанесение Москве стратегического поражения. Рябков допускает, что, если в дальнейшем у Штатов не произойдет просветления с точки зрения оценок конфликта на Украине, то ситуация в контактах может ухудшиться.

«То есть пойдет реально на официальное понижение уровня дипприсутствия, соответственно, в Москве и Вашингтоне, или даже на полный разрыв. Для нас это не станет неожиданностью», — подчеркнул Рябков.

Пока США боятся рушить все до фундамента, но при этом они не готовы договариваться по-честному на основе взаимного уважения. Из-за безрассудства Вашингтона может в любой момент нарушиться и без того шаткое положение в российско-американском диалоге и фрагментарной работе по отдельным ситуациям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США.

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