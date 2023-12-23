«Больше нечего скрывать»: стал известен избранник Кати Самбуки

Возлюбленный скандально известной модели не выдержал и публично признался ей в любви.

Стало известно, с кем модель, актриса и певица Катя Самбука встречается уже более полутора лет. Оказалось, что она в отношениях с сыном бывшего председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Владиславом Тюльпановым.

«Сегодня 20 месяцев нашей любви, больше нечего скрывать», — написал Тюльпанов в социальной сети, сопроводив признание трогательным видео.

Стоит отметить, что Самбука скандально известна своими «обнаженными» фотосессиями.

Сенатор Вадим Тюльпанов — отец Владислава — скончался в 2017 году. Смерть наступила от острой сердечной недостаточности, которая была вызвана ишемической болезнью сердца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как одна фраза может разрушить отношения.