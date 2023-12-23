Есть жертвы: боевики ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 32 0

Старовойт: во время обстрела боевиками ВСУ Курской области погиб человек

Есть жертвы: боевики ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Всего было 40 прилетов в Глушковском районе.

Украинские боевики несколько раз обстреляли село в Курской области, есть жертвы и разрушения. Об этом 23 декабря в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

Под обстрел ВСУ попало село Алексеевка Глушковского района. По данным Старовойта, было 40 прилетов.

«В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», — написал губернатор.

Также пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания. Роман Старовойт пообещал оказать помощь всем, чье имущество было повреждено.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что боевики ВСУ ночью нанесли ракетный удар по мирным объектам под Херсоном. Украинские применили американские ракеты HIMARS.

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