Есть жертвы: боевики ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область
Старовойт: во время обстрела боевиками ВСУ Курской области погиб человек
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
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Всего было 40 прилетов в Глушковском районе.
Украинские боевики несколько раз обстреляли село в Курской области, есть жертвы и разрушения. Об этом 23 декабря в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
Под обстрел ВСУ попало село Алексеевка Глушковского района. По данным Старовойта, было 40 прилетов.
«В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», — написал губернатор.
Также пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания. Роман Старовойт пообещал оказать помощь всем, чье имущество было повреждено.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что боевики ВСУ ночью нанесли ракетный удар по мирным объектам под Херсоном. Украинские применили американские ракеты HIMARS.
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