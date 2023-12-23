Боевики ВСУ ночью нанесли ракетный удар по мирным объектам под Херсоном
Сальдо: ВСУ обстреляли ракетами HIMARS школу и детский сад в Херсонской области
Фото: Telegram / Владимир Сальдо / SALDO_VGA
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Пострадал ли кто-нибудь в результате атаки?
В ночь на 23 декабря украинские боевики обстреляли ракетами HIMARS школу, детсад и фельдшерско-акушерский пункт в Каланчакском районе Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«Ночью киевский режим обстрелял американскими ракетами HIMARS село Максима Горького в Каланчакском районе области. Целями киевских террористов стали мирные объекты — школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт», — написал он.
В результате обстрела пострадал школьный охранник, его госпитализировали. Детей и учителей в этот момент там не было. Здание школы получило сильные повреждения. Благодаря работе средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы удалось сохранить в целости фельдшерско-акушерский пункт и минимизировать ущерб детсаду.
Сейчас специалисты ликвидируют последствия атаки ВСУ. Учеников разрушенной школы переведут в другое учреждение, а детсад возобновит работу после срочного ремонта.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы удержали выгодные рубежи обороны в ходе неудачной атаки ВСУ.
- 23 дек
- Есть жертвы: боевики ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область
- 23 дек
- ОБСЕ отказалась отвечать на вопрос о списке предполагаемых «жертв» в Буче
- 23 дек
- Прицел, выстрел! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 23 дек
- Российские бойцы удержали выгодные рубежи обороны в ходе неудачной атаки ВСУ
- 23 дек
- «Утопающий хватается за соломинку»: сможет ли Украина мобилизовать сбежавших из страны мужчин
- 23 дек
- Российские силы лишили ВСУ восьми огневых точек в ДНР
- 23 дек
- «Нам нечего стыдиться»: датский министр резко высказался об украинских беженцах
- 23 дек
- «Перехватили инициативу»: в США признали успехи российских сил в зоне СВО
- 23 дек
- Первый обмен почтой для военнопленных прошел между Россией и Украиной
- 22 дек
- Правда вылезает наружу: Киев уличили в замалчивании реальной ситуации на фронте
Читайте также
87%
0.23 101.29
0.78
Нашли ошибку?