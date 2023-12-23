Боевики ВСУ ночью нанесли ракетный удар по мирным объектам под Херсоном

Пострадал ли кто-нибудь в результате атаки?

В ночь на 23 декабря украинские боевики обстреляли ракетами HIMARS школу, детсад и фельдшерско-акушерский пункт в Каланчакском районе Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Ночью киевский режим обстрелял американскими ракетами HIMARS село Максима Горького в Каланчакском районе области. Целями киевских террористов стали мирные объекты — школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт», — написал он.

В результате обстрела пострадал школьный охранник, его госпитализировали. Детей и учителей в этот момент там не было. Здание школы получило сильные повреждения. Благодаря работе средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы удалось сохранить в целости фельдшерско-акушерский пункт и минимизировать ущерб детсаду.

Сейчас специалисты ликвидируют последствия атаки ВСУ. Учеников разрушенной школы переведут в другое учреждение, а детсад возобновит работу после срочного ремонта.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы удержали выгодные рубежи обороны в ходе неудачной атаки ВСУ.