Умер народный артист СССР, автор Гимна Дагестана композитор Мурад Кажлаев

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 12 0

Композитор ушел из жизни на 93-м году.

Умер народный артист СССР, автор Гимна Дагестана композитор Мурад Кажлаев

Фото: Савостьянов Владимир / ТАСС

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Народный артист СССР композитор Мурад Кажлаев умер в Дагестане. Об этом сообщила министр культуры региона Зарема Бутаева в официальном Telegram-канале.

Она отметила, что с именем Мурада Кажлаева связана целая эпоха дагестанкой музыкальной академической культуры.

«Произведения композитора, созданные в самых разных жанрах, в том числе тех, где он был новатором, вошли в золотой фонд не только дагестанский, но и отечественной, и мировой музыки», — написала министр.

Зарема Бутаева добавила, что композитор всю свою жизнь уделял самое серьезное внимание молодых музыкантов.

Церемония прощания и похороны Народного артиста СССР состоятся 24 декабря в 12:00 на кладбище по адресу: ул. Танкаева, 64.

Народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР, советский и российский композитор, дирижер, педагог, общественный деятель Мурад Кажлаев является автором музыки к гимну Дагестана «Клятва» на стихи Расула Гамзатова в переводе Николая Доризо. Музыка гимна утверждена Народным Собранием 25 февраля 2016 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автора композиций Владимира Преснякова-младшего и Игоря Николаева нашли мертвым в Москве.

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