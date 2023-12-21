Автора композиций Владимира Преснякова-младшего и Игоря Николаева нашли мертвым в Москве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 718 0

Умер поэт-песенник Валерий Сауткин

Автора композиций Владимира Преснякова-младшего и Игоря Николаева нашли мертвым в Москве

Фото: Открытые источники

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Известному поэту-песеннику было 80 лет.

В Москве на 81-м году жизни умер поэт-песенник Валерий Сауткин. Его тело было обнаружено накануне в его квартире на улице Чаплыгина, как стало известно 5-tv.ru.

По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле нет. Сауткин лежал в кровати в момент ухода из жизни. Он известен тем, что писал песни многим артистам — Игорю Николаеву, Владимиру Преснякову-младшему, Александру Градскому, Сергею Минаеву, Алексею Глызину и многим другим.

Множество композиций он создал с популярной советской группой «Круиз». Группа образовалась в далеком 1980 году в городе Тамбов и с 1980 года произошло немало распадов и возобновлений коллектива. Состав группы частенько менялся, но сердцами коллектива были Матвей Семенович Аничкин (продюсер), Сауткин Валерий Вениаминович (поэт, автор стихов), Гаина Валерий Борисович (вокал и гитара), а так же Федор Викторович Васильев (бас).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер Джеймс МакКэффри, озвучивший Макса Пэйна.

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Автора композиций Владимира Преснякова-младшего и Игоря Николаева нашли мертвым в Москве

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