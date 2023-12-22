Мужчина в костюме Деда Мороза сорвался с 24-го этажа в Челябинске

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 226 0

Альпинист разбился насмерть. На месте происшествия работают правоохранители.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Reinhold Tscherwitschke / CHROMO; 5-tv.ru

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В Челябинске мужчина-альпинист в костюме Деда Мороза хотел поздравить детей с наступающим праздником, но сорвался с балкона 24-го этажа у всех на глазах. Кадры (18+) момента инцидента оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Предварительно, мужчина перепутал веревки, в результате чего упал с большой высоты и разбился насмерть. На месте происшествия работают правоохранители. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в январе прошлого года школьница упала с высоты 22-го этажа в Москве и осталась жива. Предварительно, восьмиклассница пыталась перелезть через балкон. Вероятно, в какой-то момент она сорвалась.

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