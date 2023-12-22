Мужчина в костюме Деда Мороза сорвался с 24-го этажа в Челябинске

В Челябинске мужчина-альпинист в костюме Деда Мороза хотел поздравить детей с наступающим праздником, но сорвался с балкона 24-го этажа у всех на глазах. Кадры (18+) момента инцидента оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Предварительно, мужчина перепутал веревки, в результате чего упал с большой высоты и разбился насмерть. На месте происшествия работают правоохранители. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в январе прошлого года школьница упала с высоты 22-го этажа в Москве и осталась жива. Предварительно, восьмиклассница пыталась перелезть через балкон. Вероятно, в какой-то момент она сорвалась.