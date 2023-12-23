ВСУ атаковали дроном-камикадзе мост в Белгородской области, ранены рабочие

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 64 0

Гладков: в Белгородской области три человека пострадали при ударе дрона ВСУ

ВСУ атаковали дроном-камикадзе мост в Белгородской области, ранены рабочие

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Инцидент произошел на мосту между двумя населенными пунктами.

Украинский дрон-камикадзе ударил по мосту в Белгородской области, где находились люди. Об этом в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дрон ударил по мосту между поселками Совхозный и Горьковский в Грайворонском городском округе. В тот момент находились дорожники, выполняющие ремонтные работы.

«Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих», — рассказывает Гладков.

Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу Белгорода, где им оказывается вся необходимая помощь. По словам губернатора области, один мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии из-за серьезных ранений конечностей, состояние двух других врачи оценивают как средней степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевики ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область.

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