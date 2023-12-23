ВСУ атаковали дроном-камикадзе мост в Белгородской области, ранены рабочие

Инцидент произошел на мосту между двумя населенными пунктами.

Украинский дрон-камикадзе ударил по мосту в Белгородской области, где находились люди. Об этом в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дрон ударил по мосту между поселками Совхозный и Горьковский в Грайворонском городском округе. В тот момент находились дорожники, выполняющие ремонтные работы.

«Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих», — рассказывает Гладков.

Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу Белгорода, где им оказывается вся необходимая помощь. По словам губернатора области, один мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии из-за серьезных ранений конечностей, состояние двух других врачи оценивают как средней степени тяжести.

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