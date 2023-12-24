«Опускались руки»: актер Анатолий Руденко рассказал о депрессии

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 30 0

Актер Анатолий Руденко признался, что страдал промежуточной депрессией

«Опускались руки»: актер Анатолий Руденко рассказал о депрессии

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Артист раскрыл трудности, с которыми сталкивается во время съемок.

Актер Анатолий Руденко рассказал, что попадал в такие ситуации, когда «совсем опускались руки». Об этом кинозвезда сообщил порталу Teleprogramma.pro.

«Конечно, такие дни случаются у каждого человека, а у актеров это происходит чаще всего. Ощущение неуверенности в себе или, что ты никому не нужен, сомнения», — поделился артист.

По словам Руденко, его в такие периоды с успехом возвращают к жизни поклонники.

«Такое бывает, временное затмение, но вдруг кто-то на улице случайно заметит, поблагодарит за работу, и это мгновенно может вернуть к жизни, спасая от промежуточной депрессии», — отметил звезда сериала «Триггер».

Также в беседе он признался, что не раз обращался к психологам, и ему попадались только профессионалы своего дела.

«Могу сказать, что мне везло на хороших психологов. Они помогали решать важные вопросы и изменили мое отношение к этой профессии», — рассказал звездный собеседник издания.

Ранее 5-tv.ru писал, что новую методику для выявления депрессии разработали в РФ.

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