Онлайн-калькулятор: новую методику для выявления депрессии разработали в РФ
Новую методику для выявления депрессии с помощью калькулятора разработали в РФ
Фото, видео: www.globallookpress.com / imagefruit; 5-tv.ru
Изобретение ученых поможет определить психическое расстройство всего за несколько минут.
Онлайн-калькулятор депрессии разработали в Самарском медицинском университете, пишут «Известия». Группа ученых из разных стран изобрела тест, который может заменить полуторачасовой прием у диагноста.
Достаточно потратить три-пять минут, чтобы получить ответ — есть ли признаки депрессии, и насколько серьезна ситуация. При этом приложение способно отличить депрессию от биполярного расстройства, когда настроение скачет от эйфории до полного упадка сил.
Выбраться из дня сурка: как вернуть счастье в жизнь
Простая и доступная диагностика в будущем позволит предотвращать многие связанные с депрессией болезни сердца и сосудов, например.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поддержать психику в осенне-зимний период.
Читайте также
85%
0.91 98.58
0.67
Нашли ошибку?