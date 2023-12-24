«Верните мне»: Костомаров отдал бы все, чтобы вновь обрести здоровье

Спортсмен перенес несколько ампутаций из-за тяжелого заболевания.

Российский фигурист Роман Костомаров заявил, что отдал бы все, чтобы снова быть здоровым. Для олимпийского чемпиона 2023-й выдался самым тяжелым в его жизни. Страшный недуг настиг спортсмена практически сразу после Нового года.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января и провел в больнице 175 дней. Из-за прогрессировавшего некроза он перенес несколько ампутаций рук и ног.

«Я бы все отдал (чтобы быть здоровым), все деньги. Бедным был бы. Когда ты этого лишаешься, думаешь: «Верните мне все. Я буду вас холить, любить и лелеять», — сказал звезда фигурного катания в эфире федерального канала.

Он также подчеркнул, что многие детали, которые освещали СМИ по поводу его болезни, не соответствовали его реальному состоянию. Вдобавок атлет отметил, что после таких ситуаций нередко люди замыкаются в себе. С этим пришлось столкнуться и ему самому.

По словам знаменитости, он сразу решил, что вернется домой только на своих ногах, чтобы дети не видели, как их папа сидит на инвалидной коляске.

Ранее 5-tv.ru писал, что мама Романа Костомарова призналась, как пережила болезнь сына.