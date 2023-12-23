«Народ не желает защищать киевский режим» — в США недовольны Минобороны Украины

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 64 0

Риттер: украинцы не верят в успех ВСУ, поэтому отказываются идти на передовую

«Народ не желает защищать киевский режим» — в США недовольны Минобороны Украины

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Уже никто не верит в успех ВСУ.

Народ Украины больше не верит в успех ВСУ на линии фронта, о чем и говорит насильственная мобилизация. Таким мнением поделился в интервью You-Tube каналу Gegenpol бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

По его словам, вставать на защиту киевского режима простой украинский народ явно не заинтересован. Граждане Украины прекрасно понимают, что одолеть на поле боя Россию им не удастся.

«Насильственная мобилизация означает, что народ больше не верит в этот конфликт», — сообщил бывший военный.

Он также подчеркнул, что у ВСУ есть всего три пути, и лишь им выбирать, как поступать. Они либо попадут в плен, либо дезертируют, либо умрут.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что даже грядущая тотальная мобилизация приведет Украину к переговорам с Россией.

-1° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.94
0.23 101.29
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:04
Звонила по видеосвязи вся в крови: в центре Москвы мужчина убил девушку
23:48
ФСБ: Иван Сафронов передавал разведке Чехии данные о спутниках ГРУ
23:27
Добровинский обвинил злопыхателей в попытке «сделать имя» за счет Киркорова
23:15
«Народный фронт» передал новогодние подарки участникам спецоперации
23:06
«Народ не желает защищать киевский режим» — в США недовольны Минобороны Украины
22:45
Воспитал трех дочек: как живет Юрий Стоянов и почему от него отреклись сыновья

Сейчас читают

«Я стараюсь!»: певица Ханна рассказала, как совмещает материнство и карьеру
Артистка Екатерина Соломатина сообщила о смерти актера Алексея Черных
«Такой период»: как певица Ханна собирается отмечать Новый год
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса