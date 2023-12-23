Уже никто не верит в успех ВСУ.

Народ Украины больше не верит в успех ВСУ на линии фронта, о чем и говорит насильственная мобилизация. Таким мнением поделился в интервью You-Tube каналу Gegenpol бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

По его словам, вставать на защиту киевского режима простой украинский народ явно не заинтересован. Граждане Украины прекрасно понимают, что одолеть на поле боя Россию им не удастся.

«Насильственная мобилизация означает, что народ больше не верит в этот конфликт», — сообщил бывший военный.

Он также подчеркнул, что у ВСУ есть всего три пути, и лишь им выбирать, как поступать. Они либо попадут в плен, либо дезертируют, либо умрут.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что даже грядущая тотальная мобилизация приведет Украину к переговорам с Россией.