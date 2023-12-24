В Италии заявили о необходимости начать переговоры по Украине

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

Министр обороны Италии выступил за проведение переговоров по Украине

В Италии заявили о необходимости начать переговоры по Украине

Фото: Reuters / DADO RUVIC

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Европейскую страну начинает напрягать, что конфликт длится уже два года без успехов Киева на поле боя.

Вооруженный конфликт на Украине пора регулировать дипломатическими средствами. Об этом сообщил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, его слова приводит агентство ТАСС.

Он отметил, что конфликт длится уже два года без успехов Киева на поле боя, значит, пришло время следовать иными путями решения.

«Того, чего нельзя добиться военным путем, можно достичь на дипломатическом фронте, политическими способами получить результат и прийти к миру», — сообщил он.

Крозетто надеется, что ситуация вскоре урегулируется и придет к той, что была «до конфликта».

Ранее 5-tv.ru сообщал, в США недовольны Минобороны Украины. Народ Украины больше не верит в успех ВСУ на линии фронта, о чем и говорит насильственная мобилизация.

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