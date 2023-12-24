«Похоронил свою мать»: появились жуткие подробности о смерти боксера Родионова в ДТП
Погибший в ДТП боксер Родионов врезался в отбойник в день похорон матери
Фото: ВКонтакте / Альберт Родионов / albertrodiono
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Спортсмен попал в аварию в Краснодарском крае. Оказывается, трагедия пришла в его семью вслед за другой.
Стало известно, что российский боксер Альберт Родионов попал в смертельное ДТП после похорон своей матери. С ней он простился в тот же день, пишет РИА Новости со ссылкой на родственников погибшего.
В семье Родионова рассказали, что он влетел в отбойник, когда на дороге было темно. Иных подробностей не приводится.
«В тот день он похоронил свою мать, ночью разбился», — сообщил собеседник.
О смерти Альберта в своем Telegram-канале ранее сообщила генсекретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко. Она написала, что трехкратный победитель первенства РФ разбился в аварии в Краснодарском крае.
Спортсмену было всего 30 лет. У него остались жена и маленькая дочка.
Кириенко также сообщила, что похороны Родионов состоятся 24 декабря. Все желающие смогут проститься с боксером в Волжском.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Ярославской области перевернулся автобус со школьниками.
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