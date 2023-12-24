Долгий путь актера к личному счастью: три женщины в жизни Юрия Яковлева

Артист всегда привлекал женщин и очень часто не мог устоять перед новым романом.

Юрий Яковлев всегда привлекал женщин. Ему даже ничего не нужно было делать, чтобы покорить сердце очередной красавицы: они сами мечтали обратить на себя внимание импозантного актера. Зачастую устоять перед новым романом Яковлев не мог. И поэтому его путь к счастью оказался тернистым: через три брака и два расставания.

Впервые Юрий Яковлев женился в 24 года. Со своей избранницей Кирой Мачульской он познакомился в Доме актера, куда девушка пришла со своим женихом. Нескольких дней общения хватило, чтобы Мачульская ушла к Яковлеву и ответила «да» на предложение руки и сердца.

После свадьбы молодые поселились у родителей Мачульской. Вскоре Яковлев начал набирать популярность как актер и все чаще уезжал на гастроли. Но о Кире не забывал: отправлял трогательные послания и спрашивал «что привезти из поездки?»

Они были вместе уже около трех лет, но счастье омрачалось невозможностью Киры подарить Юрию наследника: первый ребенок не прожил и нескольких дней. А потом случилось чудо: судьба предоставила паре второй шанс. Но тут у Яковлева завязался роман.

С актрисой Екатериной Райкиной Юрий познакомился в театре. Они были заняты в одном спектакле. Отношения развивались так стремительно, что Райкину не останавливало наличие супруга (Михаила Державина), а Яковлева — скорое появление ребенка.

Неизвестно, чем закончилась бы история. Возможно, Юрий вернулся бы в семью. Но Екатерина Райкина сообщила: она тоже в положении. Так, в 1961 году у Юрия Яковлева появилось сразу двое детей: дочь Алена от Киры Мачульской и сын Алексей от Райкиной.

Оба наследника Яковлева не получали достаточно внимания. Алена смогла наладить отношения с отцом только во взрослом возрасте. Ей ближе был отчим, Яковлева она долго стеснялась называть «папой». А сын Леша много времени проводил у ближайших родственников: его знаменитые родители были слишком заняты в театре.

Увы, тихую семейную гавань Яковлеву не удалось найти. Он становился все популярнее, стал отцом, но гармонии не чувствовал. Все чаще он начал возвращаться домой с бутылкой. После трех лет брака Екатерина Райкина решила подать на развод.

И все же судьба дала Яковлеву третий шанс. Однажды он обратил внимание на директора Театра им. Вахтангова Ирину. Ради Юрия женщина даже ушла от своего супруга и смогла стать настоящей опорой для Яковлева. Именно благодаря ей актер расстался с вредной привычкой и еще раз стал отцом: у пары появился сын Антон.

Ирина помогла Юрию Яковлеву наладить отношения со всеми детьми. Она оказалась женщиной волевой и мудрой. В интервью актер нередко говорил: «Ира — мой лучший друг и самая большая любовь».

К финалу жизни Юрий Яковлев пришел с большой и дружной семьей. Его дети и внуки тесно сдружились и при любой возможности приходили в гостеприимный дом своего отца и Ирины.

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