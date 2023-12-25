Андрей Григорьев-Апполонов показал редкое фото с сыном: «Ивану сегодня 20»

Старший наследник артиста окончил Кембриджскую международную школу в прошлом году.

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов не балует поклонников фотографиями с детьми. Но на этот раз повод выдался стоящий, и артист поделился снимком со старшим сыном Иваном — парню исполнилось 20 лет. Опубликованный в личном блоге звезды кадр сделан, вероятно, в ресторане или на торжестве: отец и сын почти одного роста, оба в черном, стильные и веселые. Поклонники отмечают, что рядом с юношей и его 53-летний папа выглядит молодо и свежо.

«Ивану сегодня 20! Сын, с юбилеем! Как сказал старина Кант: „Поступай по жизни так, чтобы правила твоей воли могли стать принципом всеобщего законодательства“. Лав ю» — написал певец.

Андрей Григорьев-Аполлонов с сыном Иваном. Фото: Instagram* / apollonov_ag

Последнее фото с Иваном Григорьев-Аполлонов выкладывал в прошлом году после его выпускного. Парень окончил Кембриджскую международную школу в Москве. На празднике присутствовали и сам артист, и его бывшая жена Марина Банкова. Супруги развелись в 2019 году. Марна была еще в браке, когда начала отношения с баскетболистом Андреем Зубковым. Они поженились в том же 2019-м, а в 2020-м стали родителями — мальчика назвали Александром.

Григорьев-Аполлонов и Банкова прожили в браке 16 лет. Марина — мастер спорта по теннису. При знакомстве со знаменитостью в 2002 году она сказала, что ей 19 лет, хотя на самом деле было только 17. Спортсменка работала ведущей на телеканале «Твой Дом», играла эпизодические роли в кино, она также открыла свой салон красоты в Москве. После развода родителей Иван остался жить с отцом, а младший Артемий переехал с мамой в Петербург.

Банкова также трогательно поздравила старшего наследника с днем рождения. Она опубликовала совместное фото и дополнила его несколькими душевными строками. Отметила, что навсегда запомнила день, когда он появился на свет — тогда она впервые стала мамой. Родительница призналась, что очень гордится Иваном, она пожелала ему любви и надежного тыла — верных друзей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Григорьев-Апполонов потерял бизнес в Сочи из-за «шторма века».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.