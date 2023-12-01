«Пляж просто исчез»: Григорьев-Апполонов потерял бизнес в Сочи из-за «шторма века»

Во сколько обойдется восстановление зоны отдыха?

Пляж солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова в Сочи пострадал из-за недавнего урагана. Об этом артист рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«У меня в самом центре города есть „Рыжий пляж“, я открыл его со своими друзьями. <…> Мы сделали его, летом было все прекрасно, всем все нравилось. Закончился сезон. Мы его заколотили на случай шторма досками, он был готов к приходу стихии. Но как выяснилось не такой», — признался артист.

По словам Григорьева-Апполонова, на своем веку он таких не помнит. Музыкант отметил, что сейчас от пляжа ничего не осталось. На его строительство ушло около 20 миллионов рублей. В следующем году пляж придется создавать заново.

«Я, конечно же, обязательно обращусь в администрацию края, что может быть какие-то льготы, и какую-то поддержку получить, Это самый центр города. Будет жалко, если там будет неухоженный пляж», — отметил Григорьев-Апполонов.

Он также рассказал, что идея открыть пляж пришла ему довольно давно. Однако ее реализация долго времени откладывалась в силу различных обстоятельств.

Кино, поклонницы и смерть: «Иванушки International» раскрыли закулисные тайны

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рыжий из «Иванушек» открыл точку общепита в неожиданном месте. Одно из кафе сети под названием «Рыжий» находится недалеко от кладбища.

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