Артиллерия нанесла удары после получения данных от разведчиков.

Позиции противника уничтожены и в районе села Богдановка в ДНР. Здесь славно поработала наша артиллерия, которая мощными ударами подавила несколько огневых точек ВСУ. Точную наводку обеспечили разведчики. Вместе с ними на самом краю передовой работает и корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Смертоносной звездой в сумерках падает кассетный снаряд ВСУ. Пехота пережидает эти тревожные минуты в блиндаже. Зато разведка быстро вычисляет квадрат стрельбы противника и нацеливает наших огненных реактивщиков

Эти залпы заставляют противника смолкнуть. Пехота вооружается и вывозит нас к позициям. Ближе к линии боевого соприкосновения гасим свет.

Дорога едва различима, но зато так безопаснее. Уже с утра аэроразведка показывает нам отрезок трассы на Часов Яр под нашим огневым воздействием, что крайне осложняет жизнь украинским военным. 200-я бригада продвинулась практически на полтора километра в районе Богдановки. Путь им прокладывают наши минометчики.

По пехоте ВСУ идет удар за ударом. Тут же для заряжающего готовят новую порцию снарядов — при этом рядом рвутся вражеские мины. Остановить работу могут только дроны противника. Вероятно, враг зафиксировал квадрат стрельбы и пытается поразить его кассетными боеприпасами

Единственная проблема в том, что вероятность »ответки» на данном участке очень высокая, приходится занимать вот такие маленькие, не совсем удобные укрытия. Но деваться некуда, потому что один к двум, что ответят. Когда удается все-таки подавить украинских артиллеристов, минометчики северного флота снова на боевом посту.

После — аэроразведка позиций противника. На самом ближнем краю в поселке Орехово-Василевка тишина. Бесконечные облеты территории, временно занятой украинскими военными, показывают — активность ВСУ не то что снизилась, а, практически, сошла на нет.