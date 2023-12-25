Разведка в деле: как российские войска уничтожают ВСУ в районе Богдановки
Российские войска уничтожили ВСУ в районе села Богдановка
Фото, видео: © РИА Новости / Артем Житенев; 5-tv.ru
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Артиллерия нанесла удары после получения данных от разведчиков.
Позиции противника уничтожены и в районе села Богдановка в ДНР. Здесь славно поработала наша артиллерия, которая мощными ударами подавила несколько огневых точек ВСУ. Точную наводку обеспечили разведчики. Вместе с ними на самом краю передовой работает и корреспондент «Известий» Денис Кулага.
Смертоносной звездой в сумерках падает кассетный снаряд ВСУ. Пехота пережидает эти тревожные минуты в блиндаже. Зато разведка быстро вычисляет квадрат стрельбы противника и нацеливает наших огненных реактивщиков
Эти залпы заставляют противника смолкнуть. Пехота вооружается и вывозит нас к позициям. Ближе к линии боевого соприкосновения гасим свет.
Дорога едва различима, но зато так безопаснее. Уже с утра аэроразведка показывает нам отрезок трассы на Часов Яр под нашим огневым воздействием, что крайне осложняет жизнь украинским военным. 200-я бригада продвинулась практически на полтора километра в районе Богдановки. Путь им прокладывают наши минометчики.
По пехоте ВСУ идет удар за ударом. Тут же для заряжающего готовят новую порцию снарядов — при этом рядом рвутся вражеские мины. Остановить работу могут только дроны противника. Вероятно, враг зафиксировал квадрат стрельбы и пытается поразить его кассетными боеприпасами
Единственная проблема в том, что вероятность »ответки» на данном участке очень высокая, приходится занимать вот такие маленькие, не совсем удобные укрытия. Но деваться некуда, потому что один к двум, что ответят. Когда удается все-таки подавить украинских артиллеристов, минометчики северного флота снова на боевом посту.
После — аэроразведка позиций противника. На самом ближнем краю в поселке Орехово-Василевка тишина. Бесконечные облеты территории, временно занятой украинскими военными, показывают — активность ВСУ не то что снизилась, а, практически, сошла на нет.
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