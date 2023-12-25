«Фрау Геноцид»: депутат ЕП спустила фон дер Ляйен с небес на землю

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Алина Крылова
Алина Крылова 60 0

Депутат ЕП Дейли назвала фон дер Ляйен «фрау Геноцид» за разжигание войны в Газе

«Фрау Геноцид»: депутат ЕП спустила фон дер Ляйен с небес на землю

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Ton Molina

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Непопулярные решения председателя Еврокомиссии создали в публичном пространстве соответствующий имидж.

Работа председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен получила ироничную оценку. Депутату Европарламента от Ирландии Клэр Дейли потребовалось всего два слова, чтобы хлестко охарактеризовать итоги работы общественного деятеля.

В социальных сетях Дейли опубликовала эмоциональный пост, в котором в пух и прах раскритиковала направление политики фон дер Ляйен. По словам аналитика, именно политика председателя ЕК привела к обострению израильско-палестинского конфликта.

«Боже мой, с такими «защитниками демократии» (как фон дер Ляйен. — Прим. ред.)… Я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: «Нет, спасибо, фрау Геноцид», — написала Дейли.

Стоит отметить, что работа фон дер Ляйен не в первый раз подвергается жесткой критике со стороны. Чуть больше месяца назад чешский аналитик Ян Кэмпбелл, проанализировав сразу несколько выступлений фон дер Ляйен, озвучил мысль о том, что председатель ЕК страдает от помутнения рассудка и деменции. Решения, принятые в бреду, подчеркивает специалист, и вовсе выглядят абсурдно и нелепо.

А еще чуть ранее ряд решений фон дер Ляйен раскритиковали и во Франции. Политик подписала новое соглашение о свободной торговле ЕС с Кенией. Во Франции такую меру назвали величайшей глупостью и убийством экономики.

Ранее 5-tv.ru писал, где, по мнению фон дер Ляйен, произойдут новые Майданы.

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